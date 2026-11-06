Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 77%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste y la presión atmosférica se sitúa en 1007 hPa.

El clima hoy viernes 6 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles altos, pero no se esperan lluvias. El viento será suave, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 7 de noviembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con lluvias moderadas. El domingo 8 de noviembre, el clima mejorará, con una mínima de 10° y una máxima de 24°, y cielo despejado. El lunes 9 de noviembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 27°, con algunas nubes. El martes 10 de noviembre, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 31°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado.