En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre

Este viernes 6 de noviembre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 15° y 29°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

06/11/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Santa Fe: pronóstico para el 6 de noviembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico para el 6 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 77%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste y la presión atmosférica se sitúa en 1007 hPa.

El clima hoy viernes 6 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles altos, pero no se esperan lluvias. El viento será suave, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 7 de noviembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con lluvias moderadas. El domingo 8 de noviembre, el clima mejorará, con una mínima de 10° y una máxima de 24°, y cielo despejado. El lunes 9 de noviembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 27°, con algunas nubes. El martes 10 de noviembre, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 31°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf