Melconian anunció que será precandidato a presidente: “Hay dos tercios que no quieren los extremos”

¿Por qué tomó la decisión de competir en la carrera presidencial?

En primer lugar, porque veo la realidad del país y hay situaciones que no me gustan, y siento que estoy en una etapa de madurez en mi vida donde quiero devolverle a Argentina todo lo que me dio. Yo me hice muy desde abajo, en Valentín Alsina, y le debo todo al país en materia de educación y trabajo. Vengo de la clase media, fui a la escuela y a la universidad pública, y pude progresar con esfuerzo. Considero que Argentina es un país que tiene con qué salir adelante; no se trata de buscar la estabilidad económica como un fin en sí mismo, sino como un paso intermedio para alcanzar lo verdaderamente importante, que es mejorar la calidad de vida de la gente.

A lo largo de su trayectoria, usted colaboró como asesor y funcionario en diversas gestiones políticas, pero dar el paso a precandidato presidencial implica convertirse plenamente en un dirigente político. ¿Cómo asumió esa decisión?

Lo asumo con total naturalidad. A mí me gusta que las cosas en la vida ocurran de manera fluida, porque resulta menos doloroso y más genuino. La vocación por lo público estuvo siempre presente en mí. Además, me da mucha tranquilidad saber que soy una persona limpia en todo sentido. Hoy la sociedad demanda transparencia y honestidad, y la gente posee un sexto sentido para reconocer a quienes actúan con integridad, más allá de las difamaciones o los ataques mediáticos.

¿De qué manera piensa estructurar e instrumentar su candidatura considerando que no milita en una estructura partidaria tradicional?

Es un camino que se hace al andar. Lo principal es instalarse, consolidar la propuesta y demostrar la potencialidad del proyecto. No soy un aventurero; estoy dando los primeros pasos con más de un año de anticipación respecto del calendario electoral. La historia política argentina demuestra que muchos liderazgos presidenciales no fueron previstos con mucha anterioridad y terminaron consolidándose en el proceso.

Al analizar la sociedad argentina, se observa que dos tercios no desean volver al pasado, pero al mismo tiempo existe un fuerte malestar con la situación económica actual. ¿Cómo interpreta este escenario político y social?

Ese malestar responde a que la mayoría de la sociedad rechaza los dogmatismos y las posturas extremas de ambos lados. La gente está cansada por problemas concretos de la economía cotidiana: la pérdida del poder adquisitivo del salario, la falta de crédito, la destrucción del empleo informal y las dificultades reales de la clase media para llegar a fin de mes. Un presidente debe tener la valentía y la firmeza para solucionar problemas estructurales de décadas, pero también la empatía necesaria para comprender a quien no llega a fin de mes, sin recurrir a la agresión, a la descalificación ni al maltrato hacia el ciudadano.

En el plano económico, ¿cuánto inciden los factores internacionales, como las elecciones en Estados Unidos o el alza del petróleo y las tasas, en la inestabilidad argentina?

Pesan muy poco en comparación con nuestros propios problemas. La suba de tasas internacionales o las fluctuaciones del petróleo tienen un impacto menor; nosotros no podemos depender de auxilios financieros externos para sostener la economía. Hoy el problema principal en Argentina es de economía real y no puramente financiero: se manifiesta en la recesión, la caída del nivel de actividad, la mora y el encarecimiento en dólares de la vida cotidiana. Sectores clave como la industria, la construcción y el comercio están sufriendo un golpe muy duro, y es indispensable gestionar de forma adecuada esta transición.

¿Ve en la gestión oficial voluntad de corregir el rumbo económico o de implementar medidas para reactivar la actividad?

De cara al proceso electoral no veo voluntad de aplicar un cambio estructural, más allá de eventuales intentos de volcar dinero al mercado para estimular el consumo. El gobierno ha optado por un esquema de polarización de "ellos o nosotros", apelando nuevamente al "anti-ismo" para intentar ganar la elección. Sin embargo, cada vez que en Argentina se gana una elección construyendo desde el rechazo al otro, la Argentina termina retrocediendo.

Para finalizar la entrevista, ¿podría recomendar a la audiencia un libro, una película o una serie?

En televisión, mis series preferidas de toda la vida son "El Zorro" y "Los tres chiflados". En cine, me marcó profundamente la película "Mississippi en llamas". En cuanto a lectura, actualmente estoy leyendo el libro de Horacio Tomás Liendo sobre la convertibilidad, aunque en general prefiero volcarme a la lectura de análisis sobre la actualidad económica y política.

Entrevista de Sergio Suppo.