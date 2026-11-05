Santa Fe: Diputados aprobó la ley de seguridad y el proyecto pasa al Senado

FOTO: La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto para prevenir la ludopatía.

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ley de seguridad impulsado por el Ejecutivo, con cambios al texto original derivados de debates dentro de la coalición oficialista.

El avance legislativo se produjo después de que el oficialismo lograra destrabar las diferencias internas dentro del interbloque Unidos y acordara una nueva redacción del proyecto. Este jueves al mediodía, las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales emitieron dictamen favorable, lo que permitió llevar la iniciativa al recinto.

El proyecto, denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, propone modificar distintas normas provinciales vinculadas con la investigación penal, las facultades policiales y fiscales, el funcionamiento del sistema penitenciario y el combate contra las organizaciones criminales.

Entre los principales cambios incorporados durante las negociaciones se encuentran modificaciones al régimen de allanamientos, la regulación del juicio en ausencia y las intervenciones sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas. También se introdujeron correcciones en algunos de los artículos que habían generado mayores cuestionamientos dentro del oficialismo.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias. La nueva redacción contempla la intervención del fiscal y establece mecanismos de control judicial posterior. También se revisaron las disposiciones sobre las zonas de intervención policial especial y la toma de declaraciones a personas imputadas.

La aprobación en Diputados representa un avance para una de las principales reformas en materia de seguridad que impulsa la gestión de Pullaro, aunque el proyecto todavía deberá conseguir el respaldo de la Cámara alta para convertirse en ley.

Semana de negociaciones

La votación llegó después de que el jueves pasado la iniciativa quedara fuera del temario por falta de consenso. Pese a que tenía preferencia para su tratamiento, las diferencias dentro de Unidos y las objeciones de otros bloques impidieron que obtuviera dictamen.

Esto quedó evidenciado en el recinto este jueves, entre otras intervenciones, en la que hizo la legisladora socialista Lionela Cattalini.

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?? AVANZA EL PAQUETE DE SEGURIDAD EN SANTA FE TRAS UN DEBATE CALIENTE La Cámara de Diputados de Santa Fe avanza con el tratamiento del paquete de reformas de seguridad impulsado por el Gobierno provincial. https://t.co/HkurB2KIRZ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 5, 2026

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En los últimos días, el gobernador Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, habían intensificado los reclamos para que la Legislatura avanzara con las iniciativas. Durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario, Cococcioni defendió la necesidad de ampliar las herramientas estatales para enfrentar el delito. «Cuantas más herramientas nos den, más resultados podemos lograr en el menor tiempo posible para que la gente esté segura», había sostenido.

Con la media sanción de Diputados, el oficialismo consiguió avanzar con una reforma que había generado diferencias incluso entre sus propios integrantes. El próximo paso será el tratamiento en el Senado santafesino, donde se definirá si el texto queda convertido en ley.