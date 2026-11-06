Juicio político en Paraguay: Peña pidió 72 horas para defenderse, pero el Senado lo rechazaría
El mandatario dijo que recibió la acusación y unas 300 hojas de anexos menos de 12 horas antes de su citación al Senado. Su renuncia sigue pendiente de tratamiento, mientras avanza el proceso en su contra.
06/11/2026 | 09:44Redacción Cadena 3
FOTO: Santiago Peña pidió 72 horas para defenderse y criticó los plazos.
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Audio. Juicio político en Paraguay: Peña pidió 72 horas para defenderse y criticó los plazos
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El presidente del Congreso de Paraguay, Basilio "Bachi" Núñez, anticipó este viernes que el Senado rechazará el pedido de prórroga de 72 horas presentado por Santiago Peña para preparar su defensa en el juicio político que se tramita en su contra.
"Lo más sano es tratar y liquidar su renuncia", afirmó Núñez, al adelantar la postura que tomará la Cámara alta ante la solicitud enviada por el mandatario el jueves por la noche. Sus declaraciones anticipan el rechazo, aunque no constituyen una resolución formal del Senado.
El anuncio se conoció antes de la comparecencia prevista para este viernes a las 10. Aunque Peña presentó su renuncia a la Presidencia, el Congreso todavía no completó su tratamiento, por lo que continúa formalmente en el cargo.
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En la nota dirigida a Núñez, el mandatario sostuvo que dispuso de menos de 12 horas para analizar las acusaciones, elegir un abogado de confianza y reunir las pruebas necesarias para ejercer su defensa.
Peña indicó que recibió la notificación N.º 4217 el jueves 5 de noviembre, a las 22.15, junto con un escrito de acusación de 15 páginas y anexos que suman unas 300 hojas.
El presidente paraguayo argumentó que, como el procedimiento puede derivar en una sanción, deben respetarse las garantías del debido proceso y otorgarse tiempo suficiente para preparar una respuesta.
"Resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho", planteó en la presentación.
Sobre esa base, solicitó tres días adicionales para elaborar su defensa y ofrecer pruebas.
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La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el jueves, por unanimidad, impulsar el juicio político contra Peña. Antes, había rechazado un pedido para someter al mismo procedimiento al vicepresidente Pedro Alliana.
Posteriormente, se convocó a una sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la renuncia presidencial. Sin embargo, la reunión quedó sin quórum por el retiro de legisladores del Partido Colorado, la fuerza oficialista, y el trámite no pudo completarse.
Tras ese episodio, el Senado continuó con el juicio político y aprobó la designación de los legisladores encargados de sostener la acusación. En ese marco, citó a Peña para que presente su defensa.
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Informe de Jonatan Raimundo, enviado especial de Cadena 3 a Paraguay.
Lectura rápida
¿Quién solicitó una prórroga en el juicio político? El presidente de Paraguay, Santiago Peña.
¿Cuánto tiempo pidió para preparar su defensa? Solicitó una prórroga de 72 horas.
¿A quién dirigió su solicitud? Al titular del Congreso paraguayo, Basilio “Bachi” Núñez.
¿Qué documento recibió Peña para su defensa? Recibió la notificación N.º 4217 y un escrito de acusación de 15 páginas.
¿Qué ocurrió en la Cámara de Diputados el jueves? Se aprobó por unanimidad impulsar el juicio político contra Peña.