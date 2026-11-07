León XIV en Casavalle: un llamado a la unidad y al fin de la exclusión social

FOTO: El papa León XIV estuvo presente en el barrio de Casavalle, al norte de Montevideo.

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) -- El papa León XIV visitó la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, situada en el barrio de Casavalle, y pronunció un contundente mensaje donde instó a erradicar la exclusión social y a trabajar todos unidos.

Durante su recorrido por la comunidad, el Santo Padre interactuó con los vecinos y se proyectó un video que mostró el trabajo que realiza la Iglesia en Casavalle.

Los testimonios de varios habitantes del barrio impactaron al León XIV, quienes compartieron sus experiencias de vida y cómo la Iglesia ha sido un apoyo en momentos difíciles.

Casavalle, al norte de Montevideo, es reconocido como uno de los barrios más empobrecidos de Uruguay. El Sumo Pontífice estuvo acompañado por Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, y su comitiva.

Al iniciar su discurso, León XIV expresó su gratitud a quienes compartieron sus historias, las cuales "abrieron sus corazones para compartir con nosotros el triunfo de la vida, la fe y la esperanza".

El Papa también se refirió a un proyecto de viviendas en Casavalle: "Me alegra haber podido contribuir a estas iniciativas. Que estas viviendas sean un verdadero hogar en donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza, sintiendo siempre la cercanía y el amor de Dios".

En otro momento de su intervención, compartió la parábola del buen samaritano y reiteró su llamado a poner fin a la exclusión social.

"No se puede pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver. Un niño no debería irse a dormir sin comer, ni renunciar a recibir una educación y un futuro digno debido a la inseguridad que reina en las calles. No podemos callar nuestra conciencia ante una madre que no tiene medios para alimentar a sus hijos. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay personas que sufren soledad y vulnerabilidad".

El mensaje del Papa también incluyó un llamado a los líderes del país, enfatizando la importancia de trabajar unidos para erradicar la exclusión social.

"Debemos trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado. Hay que despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común".

Al finalizar su discurso, el Sumo Pontífice recordó al papa Francisco y su frase: "La inclusión o exclusión de las personas que sufren define todos sus proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos".

"Debemos seguir apostando por la cercanía caritativa del buen samaritano, que no fue indiferente ante la desgracia ajena. Unamos nuestros esfuerzos y respondamos con generosidad a la llamada de edificar juntos una patria de hermanos", concluyó.

Tras su visita a Casavalle, León XIV continuará su agenda en Montevideo con dos actividades oficiales:

18:00 – Convocatoria en el mundo educativo: Se dirigirá a la Universidad Católica del Uruguay para dialogar con académicos y docentes.

19:00 – Vigilia en el Estadio Centenario: El cierre de la jornada incluirá una vigilia de oración masiva en el emblemático Estadio Centenario, reuniendo a jóvenes y comunidades de fe de toda la región.

La visita a Uruguay concluirá el domingo 8 de noviembre con una misa central a las 10:30 en la Plaza Asamblea de la ciudad de Florida, frente al santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

Después de esta ceremonia, y tras la despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, programada para las 15:10, el Sumo Pontífice volará directamente hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires a las 15:30, comenzando así su esperada estadía en Argentina.