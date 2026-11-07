El presidente de Israel asigna a Gadi Eisenkot la tarea de formar un nuevo gobierno tras elecciones

JERUSALÉN (AP) — El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció el sábado por la noche que confiere al candidato opositor Gadi Eisenkot la primera oportunidad de establecer una coalición de gobierno después de las elecciones celebradas el 27 de octubre. Este movimiento representa un avance significativo para Eisenkot, quien se presenta como el principal adversario del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha sido el jefe de gobierno más longevo en la historia de Israel.

"Es el momento de establecer un gobierno nacional de emergencia. Haré todo lo posible por demostrar nuestra valía", expresó Eisenkot en su cuenta de X tras el anuncio presidencial. Ahora cuenta con un plazo de hasta seis semanas para consolidar una coalición, una tarea compleja en un país que atraviesa una profunda división política, exacerbada por los recientes ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás y los conflictos en Gaza.

En las últimas semanas, durante las conversaciones con el presidente, representantes de varios partidos importantes en Israel recomendaron que se le otorgara a Eisenkot la responsabilidad de formar un nuevo gobierno. Sin embargo, conseguir la mayoría parlamentaria necesaria se presenta como un desafío considerable, ya que cualquier coalición que se forme requerirá concesiones difíciles que podrían descontentar a sus bases electorales.

Tras las elecciones recientes, Netanyahu y sus aliados perdieron la mayoría en el parlamento, pero el bloque liderado por Eisenkot tampoco logró obtenerla. Esto ha dejado a los partidos árabes, que han experimentado avances significativos, como posibles mediadores del poder, aunque su participación en un gobierno podría resultar políticamente delicada. Históricamente, solo en una ocasión un partido árabe ha sido parte de una coalición de gobierno, lo que podría generar controversia para Eisenkot en el contexto actual.

En respuesta a la situación, Netanyahu ha lanzado una campaña para bloquear cualquier posible alianza entre Eisenkot y los partidos árabes, alegando sin pruebas que estos han "robado" las elecciones. En un comunicado de video previo al anuncio de Herzog, hizo un llamado a formar un "gobierno de unidad nacional" y advirtió contra la rápida conformación de un gobierno que incluya a "partidarios de terroristas", refiriéndose a los partidos árabes.

A lo largo de su mandato, Netanyahu ha caracterizado a los partidos árabes como una amenaza a la seguridad nacional, mientras que Eisenkot ha mostrado disposición para colaborar con ellos bajo ciertas condiciones, incluyendo la consideración de Hamás como un grupo terrorista que debe ser erradicado.

Existen posibilidades de que Eisenkot y Netanyahu, cuyo partido Likud es el más grande del parlamento, intenten crear un gobierno de unidad que incluya a los principales partidos judíos. Sin embargo, persisten diferencias profundas entre ambos que dificultarían esta opción, como la dependencia de Netanyahu de partidos religiosos que exigen exenciones del servicio militar para los hombres ultraortodoxos y su resistencia a una investigación formal sobre los fallos relacionados con los ataques del 7 de octubre.

Otra opción para Eisenkot sería formar un gobierno "en minoría", con el apoyo externo de partidos árabes que no sean parte formal de su coalición. Sin embargo, otros miembros de su bloque han manifestado que rechazarían una alianza de este tipo.

El partido de Eisenkot, Yashar, criticó el video del primer ministro en un comunicado emitido en X, instando a los miembros del Likud a distanciarse de su asociación con "partidos radicales", en clara referencia a los partidos de extrema derecha que componen su base religioso-nacionalista. El comunicado enfatiza que Eisenkot solo incluiría a partidos y miembros del parlamento que respalden sus principios.

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Los periodistas de The Associated Press, Josef Federman y Julia Frankel, contribuyeron desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.