El presidente Herzog encarga a Gadi Eizenkot la formación de un nuevo gobierno en Israel

Buenos Aires, 7 noviembre (NA)- El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha tomado la decisión de encargar al líder de Yesh Atid, Gadi Eizenkot, la tarea de constituir un nuevo gobierno. Esta decisión se produce luego de que una mayoría de los bloques en la Knéset lo propusieran como candidato durante la reciente ronda de consultas.

Este nombramiento representa un cambio significativo en el complejo panorama político israelí, que en los últimos años ha estado marcado por una notable fragmentación parlamentaria, la dificultad para establecer mayorías estables y una creciente polarización entre los principales partidos del país.

La Presidencia israelí comunicó que Herzog tomó esta decisión al concluir la ronda de consultas con todas las facciones parlamentarias y tras mantener diálogos adicionales con diversos actores del sistema político. En este contexto, el jefe de Estado se reunió tanto con el actual primer ministro y líder del Likud, Benjamin Netanyahu, como con Eizenkot, a quienes informó personalmente sobre su decisión.

Al finalizar las consultas, las agrupaciones que representan a 67 de los 120 miembros de la Knéset recomendaron a Eizenkot para liderar las negociaciones destinadas a formar una coalición de gobierno. Por otro lado, los partidos que suman 46 escaños apoyaron la candidatura de Netanyahu, mientras que una bancada con siete diputados no respaldó a ningún candidato.

De acuerdo con el procedimiento institucional en Israel, corresponde al presidente seleccionar al legislador que, a su juicio, tiene mayores posibilidades de reunir una mayoría parlamentaria capaz de sostener un nuevo Ejecutivo. Aunque el cargo tiene funciones en su mayoría ceremoniales, el jefe de Estado juega un rol crucial tras las elecciones al decidir a quién otorga inicialmente el mandato para intentar formar un gobierno.

El desafío que enfrenta Eizenkot es considerable, ya que deberá negociar con múltiples fuerzas políticas para alcanzar los acuerdos necesarios que le permitan construir una coalición viable en un Parlamento sumamente fragmentado. Este dirigente, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y figura prominente en el centro político liderado por Yesh Atid, ha adquirido relevancia en la política nacional en los últimos años por sus posturas en temas de seguridad y gobernabilidad.

El anuncio también representa un revés para Netanyahu, quien ha sido una figura central en la política israelí durante más de diez años y que enfrenta nuevamente dificultades para reunir los apoyos necesarios, a pesar de contar con una base parlamentaria significativa.

La residencia presidencial ha confirmado que Eizenkot ha sido invitado formalmente a la ceremonia de entrega del mandato, programada para este domingo a las 17:00 horas en Jerusalén. Desde ese momento, comenzará el plazo legal para intentar conformar un nuevo Ejecutivo y presentar una coalición que logre la confianza de la Knéset.

La evolución de las negociaciones será objeto de seguimiento tanto dentro como fuera de Israel, en un contexto caracterizado por desafíos de seguridad, tensiones regionales y debates internos sobre el futuro político del país, factores que han contribuido a convertir la formación de un nuevo gobierno en una de las tareas más complejas de la política israelí contemporánea.