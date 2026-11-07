Protestas en Francia: miles marchan contra el aumento del costo de vida

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) -- Este sábado, miles de manifestantes volvieron a salir a las calles de París y otras ciudades de Francia, en la cuarta jornada consecutiva de protestas en respuesta al incremento desmedido del costo de vida y la creciente precarización económica, en un contexto de agitación social persistente.

La policía reaccionó con una fuerte represión contra los manifestantes, utilizando gases lacrimógenos y bastones para dispersar las concentraciones. Las fuerzas de seguridad reafirmaron su postura de disolver las movilizaciones en la capital francesa, mientras los movimientos sociales y trabajadores insistieron en su permanencia en las calles para denunciar la difícil situación económica que atraviesan las familias.

A pesar de la intensa movilización, las autoridades informaron que la cantidad de asistentes disminuyó significativamente en comparación con jornadas previas. El primer ministro Sebastien Lécornu se prepara para reunirse con representantes de sindicatos, empresarios y docentes, buscando una solución a la crisis.

Hoy, aproximadamente 150 mil personas participaron de las marchas en todo el país, con un tercio de esa cifra concentrada en la capital, cifra que dista del medio millón de manifestantes que salieron a las calles el pasado 17 de octubre.

Los chalecos amarillos, un movimiento emblemático, también se movilizaron de forma independiente desde la plaza de la Concordia, cerca de la Asamblea Nacional y el Palacio del Elíseo, a pesar de la prohibición impuesta por la policía. Algunas decenas de personas respondieron a su llamado, y uno de sus líderes fue detenido durante la jornada.

El evento se desarrolló bajo un amplio dispositivo de seguridad, con un despliegue de 70.000 policías y gendarmes en todo el país.