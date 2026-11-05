Renunció el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en medio del escándalo bancario y las protestas

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia en medio del escándalo financiero de Bueno Bank, las protestas de los ahorristas y el avance de un juicio político que, según la prensa paraguaya, ya tenía los votos necesarios para destituirlo.

La decisión se conoció durante una jornada de máxima tensión política, luego de que legisladores del oficialismo y de la oposición cuestionaran al mandatario por sus vínculos con el conglomerado empresario relacionado con la entidad financiera, de la que había sido accionista.

En diálogo con Cadena 3, la periodista de ABC Paraguay Sara Moreno sostuvo que la renuncia fue consecuencia directa del avance del proceso parlamentario y de la pérdida de respaldo político del presidente.

"Ya Santiago Peña presentó su renuncia hoy al cargo de presidente de Paraguay. Fue la caída de Ueno Bank y la presentación del nivel acusatorio para un juicio político que se evita de esta manera, pero que llevó a un escándalo en nuestro país y derivó en la renuncia del presidente", explicó.

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Un juicio político que tenía los votos para avanzar

Moreno señaló que, cuando comenzó a plantearse la posibilidad de un juicio político contra Peña, parecía difícil que la iniciativa consiguiera el respaldo necesario. Sin embargo, el escenario cambió con el avance de la investigación y el impacto del caso bancario.

"El juicio político ya estaba en curso y en un primer momento, cuando esto comenzó a plantearse, parecía impensado creer que había votos. Fíjense lo que iba a pasar hoy: 77 diputados en Cámara y la decisión era unánime", afirmó.

La periodista remarcó que el mandatario había perdido incluso el apoyo de referentes de su propio espacio. Según relató, el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien había sido su padrino político y había impulsado su llegada al poder, le pidió que se sometiera al juicio político o presentara su renuncia.

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La bandera colorada representa una historia de servicio al país; honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige. https://t.co/W7ubJ3xMuA — Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) November 5, 2026

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"Ya no había otro camino. Hasta el presidente del Partido Colorado le había solicitado que se someta al juicio político o renuncie", indicó Moreno.

El oficialismo había comunicado su respaldo al proceso parlamentario con el argumento de que era necesario "volver a reencauzar la institucionalidad de la República". Antes del debate, diputados de distintas bancadas habían gritado "Fuera Santi" en el recinto.

Durante la discusión también se escucharon fuertes acusaciones contra el mandatario. Algunos legisladores lo calificaron de "delincuente de saco y corbata", en referencia a sus vínculos con el grupo empresario relacionado con Ueno Bank.

La Fiscalía abrió una investigación contra Peña

Uno de los datos centrales que aportó Moreno fue que la Fiscalía General del Estado confirmó durante la mañana la apertura de una investigación paralela contra el presidente por el caso Ueno Bank.

La periodista explicó que, tras la renuncia, uno de los pasos institucionales será que el Congreso reciba y acepte formalmente la dimisión. Luego, según indicó, se avanzaría con el procedimiento para retirarle los fueros que conserva como senador vitalicio.

"Él todavía queda con fueros como senador vitalicio. El Congreso, apenas reciba esto y lo acepte, que es el camino ahora, va a proceder inmediatamente a desaforarlo. Y a partir de allí quedará procesado por la Justicia", sostuvo.

La investigación judicial abre un nuevo capítulo en el escándalo financiero y político que sacudió al país. La eventual pérdida de los fueros permitiría avanzar con las actuaciones judiciales contra el mandatario.

Descartaron que Peña intentara abandonar Paraguay

Al ser consultada sobre versiones que indicaban que Peña habría intentado salir del país en un avión militar en medio de la crisis, Moreno aclaró que no se había adoptado ninguna medida para impedirle abandonar Paraguay y que el rumor había sido descartado desde el entorno del Poder Ejecutivo.

"No se ha tomado ninguna medida hasta ahora. Ese rumor fue descartado por el círculo del Ejecutivo", precisó.

De esta manera, la renuncia presidencial y la investigación fiscal quedaron como los principales acontecimientos de una jornada que marcó un punto de inflexión en la política paraguaya.

El colapso de Ueno Bank y una crisis que alcanzó al poder político

La salida de Peña se produjo en medio de las consecuencias de la intervención de Ueno Bank, entidad que tenía una amplia presencia en el mercado financiero paraguayo y alrededor de tres millones de clientes.

La medida dejó temporalmente a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus ahorros y generó preocupación por los fondos públicos y previsionales depositados en el banco.

El caso escaló rápidamente desde el ámbito financiero hacia el político por los vínculos entre el conglomerado empresario controlador de la entidad y figuras del Gobierno. La participación accionaria que había tenido Peña en ese grupo se convirtió en uno de los principales ejes de los cuestionamientos.

Entrevista de Rodolfo Barili.