El vocero presidencial de Paraguay ignora el paradero de Santiago Peña en medio de su renuncia

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- El vocero de la Presidencia paraguaya, Guillermo Grance, expresó que no sabe dónde se encuentra actualmente el mandatario renunciante, Santiago Peña, en medio del escándalo por el cierre del Ueno Bank, que impidió a los ahorristas acceder a sus depósitos.

Grance hizo esta declaración ante las repetidas preguntas de los periodistas sobre la ubicación del dimitente jefe de Estado, quien anunció su renuncia a través de un mensaje grabado y delegó al ministro del Interior, Enrique Riera, la entrega formal del documento al Parlamento, según informó el diario ABC.

La afirmación del portavoz en un grupo de WhatsApp de la Presidencia genera incertidumbre institucional mientras se lleva a cabo en el Congreso paraguayo una sesión extraordinaria bicameral para definir la aceptación o rechazo de la renuncia de Peña. Esto sucede al mismo tiempo que se inicia una nueva investigación penal por el caso Ueno Bank, ordenada por la Fiscalía General del Estado.

Peña presentó su renuncia el jueves, apenas tres días después de que el Banco Central de Paraguay decidiera la resolución de Ueno Bank y horas después de que la oposición solicitara un juicio político en su contra.

"Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia", declaró Peña en un video.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", agregó.