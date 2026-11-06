El ANC enfrenta una significativa pérdida de apoyo en las elecciones locales en Sudáfrica

JOHANNESBURGO (AP) — El partido Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), que ha dominado la política en Sudáfrica durante décadas, se encuentra en una situación complicada tras las elecciones locales de esta semana. Los resultados provisionales, divulgados el viernes, indican que el ANC podría perder un apoyo significativo y el control en varias ciudades importantes del país.

Durante estos comicios locales, los sudafricanos decidieron qué partidos manejarán las principales ciudades y distritos municipales, encargados de servicios esenciales como el suministro de agua, el mantenimiento de carreteras y la recolección de residuos. Con un 76% de los votos contabilizados a nivel nacional, el ANC habría alcanzado casi el 31%, un descenso considerable respecto al 45% que obtuvo en las últimas elecciones de gobiernos locales en 2021.

En los comicios generales de 2024, el ANC sufrió su peor desempeño electoral, perdiendo por primera vez su mayoría en el parlamento. La portavoz del ANC, Mahlengi Bhengu, admitió que los resultados reflejan una notable pérdida de apoyo entre los votantes. "Somos conscientes del mensaje que nuestros votantes, especialmente nuestros votantes históricos, nos están transmitiendo. Y vamos a hacer una reflexión seria, honesta y profunda sobre cómo reconstruir la confianza entre nosotros y el pueblo de Sudáfrica", expresó.

Desde los primeros comicios democráticos en 1994, el ANC ha sido un pilar en el panorama electoral del país, pero ha estado enfrentando un declive continuo. Actualmente, el partido ha formado un gobierno de unidad con la Alianza Democrática (DA) y otros grupos más pequeños, mientras que gestiona algunas ciudades a través de coaliciones.

En Johannesburgo, una de las ciudades más disputadas, la DA lidera el conteo, aunque los resultados preliminares sugieren que ninguno de los partidos logrará una mayoría absoluta, lo que obligará a formar coaliciones para gobernar. El líder de la DA, Geordin Hill-Lewis, mencionó que su partido evaluará las posibles coaliciones con otras fuerzas de manera individual. "Es prematuro que yo me comprometa con cualquiera de los partidos para coaliciones, pero se están discutiendo y considerando muy seriamente", afirmó.

Un nuevo contendiente en el escenario político, el Partido MK, fundado por el exlíder del ANC Jacob Zuma, ha tenido un desempeño notable en el municipio de eThekwini, que incluye a la ciudad de Durban, liderando el escrutinio en su primera participación en elecciones locales. El analista político Sandile Mnguni comentó que los resultados indican que los votantes "ya no votan por lealtad". "Están observando lo que hacen sus líderes electos cuando están en el cargo", añadió, advirtiendo que otros partidos podrían enfrentar un destino similar al del ANC si no cumplen con las expectativas de los ciudadanos.