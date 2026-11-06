Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.
El sorteo número 5513 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 6 de noviembre a las 12:00, destacando el número 3886, que representa a "A primera (El Humo)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5513 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 3886, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).
1° 3886
2° 9311
3° 6672
4° 8177
5° 9249
6° 8494
7° 0690
8° 1840
9° 7703
10° 8130
11° 2899
12° 2604
13° 0257
14° 9222
15° 3517
16° 8090
17° 8125
18° 4436
19° 9367
20° 1295
Este sorteo es uno de los más esperados por los apostadores, quienes buscan la suerte en cada número. La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada resultado genera gran expectativa entre los jugadores.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5513 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 6 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3886, interpretado como A primera (El Humo).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Qué es la Quiniela?
Es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los apostadores eligen números para ganar premios.