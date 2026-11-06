Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.

El sorteo número 5513 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 3886, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).

1° 3886

2° 9311

3° 6672

4° 8177

5° 9249

6° 8494

7° 0690

8° 1840

9° 7703

10° 8130

11° 2899

12° 2604

13° 0257

14° 9222

15° 3517

16° 8090

17° 8125

18° 4436

19° 9367

20° 1295

Este sorteo es uno de los más esperados por los apostadores, quienes buscan la suerte en cada número. La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada resultado genera gran expectativa entre los jugadores.