Rusia advierte sobre la falta de avances en las relaciones con Estados Unidos

Buenos Aires, 6 noviembre (NA-Xinhua) — Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, manifestó que no se han logrado progresos importantes hacia la normalización de los vínculos con Estados Unidos, según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

Durante una conferencia de prensa el jueves, Zakharova fue consultada acerca de las relaciones entre Moscú y Washington y mencionó que el canciller ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habían discutido temas bilaterales.

La portavoz explicó que se abordaron áreas de cooperación en el contexto de organismos multilaterales, incluyendo la ONU, el G20 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

No obstante, enfatizó que no se ha conseguido ningún avance tangible, como la restitución de las propiedades diplomáticas rusas que fueron confiscadas, ni la reanudación de los vuelos directos entre ambos países.

Zakharova agregó que, a pesar de la falta de resultados concretos, el diálogo con Estados Unidos se ha mantenido de manera generalmente profesional a diferentes niveles.