Defensa de Santiago Peña asegura que juicio político es nulo y cuestiona su rechazo a la renuncia

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- La Cámara de Senadores de Paraguay retomó hoy la sesión extraordinaria relacionada con el juicio político del renunciante presidente, Santiago Peña, tras el colapso del Ueno Bank. Durante la sesión, sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, defendieron su posición ante los senadores.

Según la defensa, al presentar su renuncia, Peña no puede ser sometido a juicio político por el Senado, sino que su caso debe ser abordado directamente por la Justicia de Paraguay, según lo reportado por el diario Última Hora.

Ferreiro declaró que "quiero empezar diciendo que, por mandato del presidente de la República, dejamos establecidos todas las reservas legales disponibles en beneficio de su defensa, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los tribunales internacionales de derechos humanos".

El abogado expresó su preocupación al afirmar que "este juicio sería nulo porque está previsto en la Constitución Nacional para proteger a los funcionarios del Estado y no para inhibir sus derechos".

Argumentó que ya no tiene sentido continuar con el juicio político dado que Peña ya ha presentado su renuncia.

Por su parte, Preda enfatizó que "aquí hubo una crisis de un banco y no venimos a negar que los ahorristas y jubilados merecen respuestas. Ellos las merecen y, en principio, ya las están recibiendo".

Destacó la reciente aprobación de leyes destinadas a facilitar que las personas recuperen su dinero en el menor tiempo posible.

"Lo que se vota aquí es si están dispuestos a separar del cargo al presidente elegido por el voto popular con el documento al que llamamos libelo acusatorio. Y la respuesta es una sola y bien sencilla: con este libelo, no”, subrayó.

Preda también criticó que no se identificaron las normas que el presidente supuestamente infringió.

"Peor aún, se desconocen conceptos jurídicos elementales y se les atribuyen hechos que corresponden a otras instituciones, como el Banco Central y el IPS, sobre las que el presidente no tiene poder de injerencia", acentuó.

"Una acusación que busca remover a un jefe de Estado necesita pruebas y este libelo no presenta ninguna. En ambos aspectos, el libelo es un estrepitoso fracaso. En lo jurídico, confunde conceptos básicos y no comprende cómo funciona el Estado paraguayo. En lo fáctico, no tiene sustento: no hay pruebas, solo rumores. Fulano dijo, Mengano dijo, y se les da valor a publicaciones periodísticas sin fundamento", agregó.

Defensa cuestiona las acusaciones contra Peña

La defensa de Santiago Peña presentó una cronología sobre Ueno Bank, señalando que el proceso de conversión de la financiera a banco comenzó dos años antes de que el actual mandatario asumiera la Presidencia.

"Dos años antes de que Peña asumiera, Ueno estaba comenzando su proceso de conversión a banco. ¿Qué tenía que ver Santiago Peña en ese momento? Nada, porque, por ejemplo, en 2022 denunciamos que algunas personas revelaron información privada sobre su salario en un banco. No estaba en el sector público", argumentó.

Asimismo, cuestionó la ausencia de testimonios y pruebas que respalden una supuesta injerencia del mandatario en las decisiones de las instituciones involucradas.

"Acá debieron estar las personas influenciadas por el presidente explicando qué les dijo, porque tenían que cambiar. No hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un libelo sin pruebas", afirmó.

En cuanto a la modificación del reglamento de inversiones del IPS en noviembre de 2024, sostuvo que fue aprobada por el órgano administrador de la previsional y con base técnica propia. "¿Qué pruebas hay de que el presidente tomó esa decisión? Como en todo el libelo, ninguna", resaltó.

Peña había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el marco del juicio político, pero el Senado la rechazó, por lo que está representado por sus abogados. El mandatario renunciante criticó el escaso tiempo que tuvo entre la notificación y la convocatoria para defenderse, afirmando que el plazo establecido no le permite preparar adecuadamente su respuesta a las acusaciones.

Por otro lado, el fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, ha dispuesto la apertura de tres causas penales en contra de Peña Palacios.

Además, ordenó la creación de un equipo de fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar los hechos denunciados relacionados con la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., la colocación de fondos públicos en dicha entidad y las actuaciones de autoridades de distintas instituciones del Estado.

Agencia NA