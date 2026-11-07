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Alliana asume la presidencia de Paraguay y nombra nuevos ministros clave

El viernes, la Cámara de Senadores de Paraguay destituyó a Santiago Peña como presidente de la República vía juicio político por mal desempeño de sus funciones al frente del Poder Ejecutivo.

07/11/2026 | 13:59Redacción Cadena 3

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Pedro Alliana es el sucesor de Santiago Peña.

FOTO: Pedro Alliana es el sucesor de Santiago Peña.

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Buenos Aires, 7 noviembre (NA/Xinhua) -- El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, nombró el sábado a Ariel Martínez como el nuevo ministro del Interior y a Juan Carlos Baruja como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

Este nombramiento se produjo un día después de que Alliana asumiera el cargo, tras la destitución de Santiago Peña. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente enfatizó que había encomendado a los nuevos funcionarios "trabajar con firmeza para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a todas las familias paraguayas".

"Nuestro país necesita paz, orden y seguridad", manifestó Alliana, quien destacó que Martínez es "un profesional con experiencia que ya estuvo al frente de esta cartera". Por su parte, Baruja, ingeniero civil de profesión, cuenta con "la experiencia y capacidad" necesarias y ha demostrado su compromiso en el cargo que ocupaba anteriormente como ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

La destitución de Peña, ocurrida el viernes, se llevó a cabo por la Cámara de Senadores a través de un juicio político, argumentando mal desempeño en sus funciones al frente del Poder Ejecutivo.

Agencia NA/Xinhua

Lectura rápida

¿Quién asumió la presidencia de Paraguay?
Pedro Alliana es el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña.

¿Qué ministros fueron designados?
Se nombró a Ariel Martínez como ministro del Interior y a Juan Carlos Baruja como ministro de Obras Públicas.

¿Cuál fue la razón de la destitución de Peña?
La Cámara de Senadores destituyó a Santiago Peña por mal desempeño en sus funciones como presidente.

¿Qué pidió Alliana a los nuevos ministros?
Alliana solicitó a Martínez y Baruja que trabajen para garantizar la seguridad y tranquilidad en Paraguay.

¿Qué experiencia tienen los nuevos ministros?
Ariel Martínez tiene experiencia previa en el Ministerio del Interior y Juan Carlos Baruja es ingeniero civil con experiencia en el sector.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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