Alliana asume la presidencia de Paraguay y nombra nuevos ministros clave

Buenos Aires, 7 noviembre (NA/Xinhua) -- El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, nombró el sábado a Ariel Martínez como el nuevo ministro del Interior y a Juan Carlos Baruja como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

Este nombramiento se produjo un día después de que Alliana asumiera el cargo, tras la destitución de Santiago Peña. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente enfatizó que había encomendado a los nuevos funcionarios "trabajar con firmeza para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a todas las familias paraguayas".

"Nuestro país necesita paz, orden y seguridad", manifestó Alliana, quien destacó que Martínez es "un profesional con experiencia que ya estuvo al frente de esta cartera". Por su parte, Baruja, ingeniero civil de profesión, cuenta con "la experiencia y capacidad" necesarias y ha demostrado su compromiso en el cargo que ocupaba anteriormente como ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

La destitución de Peña, ocurrida el viernes, se llevó a cabo por la Cámara de Senadores a través de un juicio político, argumentando mal desempeño en sus funciones al frente del Poder Ejecutivo.

Agencia NA/Xinhua