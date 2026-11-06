Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del GP de Brasil: Norris fue el más rápido

Franco Colapinto comenzó el fin de semana del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con un noveno puesto en la primera práctica libre disputada este viernes en el circuito de Interlagos, por la 20ª fecha del calendario.

El piloto argentino de Alpine marcó un mejor tiempo de 1:12.654 y quedó a 0.937 segundos del británico Lando Norris, quien dominó la sesión con un registro de 1:11.717 para McLaren.

El segundo lugar fue para Andrea Kimi Antonelli, con 1:11.799, mientras que Max Verstappen completó los tres primeros puestos con 1:11.953.

La sesión tuvo una particularidad para Alpine: ante la ausencia de Pierre Gasly, la escudería le cedió su monoplaza al rookie italiano Gabriele Miní, que finalizó séptimo y consiguió un tiempo incluso más rápido que el de Colapinto.

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¡MEJORÓ FRANCO! Colapinto salió con gomas blandas y bajó su tiempo: 1:12.654 para el argentino en la FP1. ?? #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/h96ibCruYF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2026

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Colapinto probó los neumáticos blandos y terminó entre los diez mejores

La primera parte de la práctica estuvo marcada por el ritmo de Antonelli, quien llegó a liderar con un registro de 1:12.777, por delante de Verstappen y Lewis Hamilton.

La actividad tuvo una interrupción cuando el Audi de Freddie Slater quedó detenido en la pista por un problema técnico. El británico, de 18 años, había reemplazado a Nico Hülkenberg para esta sesión.

Cuando los equipos comenzaron a utilizar los neumáticos blandos, Verstappen consiguió inicialmente el mejor tiempo, con 1:11.953. Colapinto también realizó su intento con el compuesto rojo y llegó a ubicarse tercero de manera provisoria, aunque luego fue superado por otros pilotos.

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El argentino fue uno de los primeros en probar ese compuesto con poco combustible, en una simulación de clasificación. En su intento final estableció el registro de 1:12.654, que le permitió cerrar la sesión en la novena posición, por delante de Liam Lawson.

Gabriele Minì sorprendió con el séptimo puesto

Uno de los datos destacados de la práctica fue el rendimiento de Gabriele Miní. El italiano de 21 años, que ocupó el lugar de Gasly en Alpine, consiguió un tiempo de 1:12.569 y terminó séptimo.

Su registro fue 0.085 segundos más rápido que el de Colapinto y quedó a 0.852 del tiempo de Norris.

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Miní ya había tenido su primera experiencia oficial en la Fórmula 1 durante la práctica libre del Gran Premio de México, cuando ocupó la butaca del propio piloto argentino.

Cómo sigue la actividad de Colapinto en el GP de Brasil

El fin de semana en Interlagos continuará este viernes con la segunda práctica libre. El sábado se disputarán la tercera sesión y la clasificación, mientras que el domingo será el turno de la carrera.

Cronograma del Gran Premio de Brasil (hora de Argentina):

Viernes 6 de noviembre: práctica libre 2, a las 16.

Sábado 7 de noviembre: práctica libre 3, a las 11.30; clasificación, a las 15.

Domingo 8 de noviembre: carrera a 71 vueltas, a las 14.