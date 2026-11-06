Expectativa por la llegada del Papa León XIV: Pampita acampará para verlo en Buenos Aires

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- La llegada del Papa León XIV a la Argentina genera gran expectativa entre los fieles. En este contexto, la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain ha anunciado su decisión de acampar en las cercanías del Monumento de los Españoles para poder asistir a la misa programada para el próximo lunes.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Pampita expresó que se instalará en el barrio porteño de Palermo, 12 horas antes del evento, para asegurarse un buen lugar desde el cual seguir la celebración.

La misa se llevará a cabo el 9 de noviembre a las 11:30, marcando el primer encuentro abierto del Papa con los fieles en el país, lo que representa un acontecimiento histórico, ya que es la primera visita de un sumo pontífice a Argentina en más de 39 años.

En una entrevista con América TV, la modelo comentó sobre su preparación para el evento: "Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa." Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, afirmó.

Asimismo, Pampita mencionó que planea llevar comida y bebidas para pasar la noche de la mejor manera posible: "El tema del baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver," aseguró.

La emoción de Pampita por la visita del Papa es evidente, ya que previamente había manifestado su entusiasmo: "Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular", declaró.

¿Cuál es la agenda del Papa en Argentina?

El Papa llegará el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay. Una de sus primeras actividades será en el monumento al Gral. Don José de San Martín, donde realizará una ofrenda floral.

Ese mismo día, se reunirá con el presidente Javier Milei y con miembros de los poderes Legislativo y Judicial. También se encontrará con el Cuerpo Diplomático en el Palacio San Martín y finalizará su jornada en la Nunciatura Apostólica.

El lunes, el Papa visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole, una entidad que alberga a personas con discapacidad y sectores vulnerables, antes de celebrar la misa en el Monumento de los Españoles.

Por la tarde, se reunirá con representantes del Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina y participará de un Encuentro Ecuménico interreligioso en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a la provincia de Córdoba, donde se espera que realice una misa en las cercanías de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" y luego visite la Catedral local y se reúna con religiosos.

Por la noche, regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11, último día de su visita, el Papa estará en el Penal de Devoto para mantener un encuentro con los presos, y luego se trasladará a la Ciudad de Luján para celebrar una misa en la Basílica y reunirse con voluntarios en la Villa Marista.

Finalmente, partirá hacia Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.