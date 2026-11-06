Boca enfrenta a Defensa y Justicia en la lucha por el título de Campeón de Liga

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- Boca recibirá este sábado a Defensa y Justicia, en el marco de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, buscando un triunfo que le permita alzarse con el título de Campeón de Liga.

El encuentro está programado para las 17:30 y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como 'La Bombonera'. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, con Yamil Possi en el VAR.

Boca llega al partido con una gran ilusión, ya que tiene altas probabilidades de consagrarse campeón del torneo, que se otorga al líder de la tabla anual.

El equipo, dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, lidera la tabla anual con 60 puntos, empatado con Argentinos Juniors, pero con una considerable diferencia de gol que lo favorece. Un triunfo este sábado lo dejaría en una posición casi inalcanzable para sus competidores.

Además, Boca se encuentra en la búsqueda de una hazaña histórica, ya que podría conseguir la cuádruple corona: es candidato en el Torneo Clausura, ha llegado a la final de la Copa Sudamericana y se encuentra en semifinales de la Copa Argentina.

Por su parte, Defensa y Justicia atraviesa un gran momento y ocupa el cuarto lugar en la Zona A con 28 puntos, teniendo la posibilidad de escalar posiciones si logra vencer a Boca.

En la tabla anual, los dirigidos por Julio Vaccari están en el undécimo puesto y tienen chances de clasificar a la Copa Sudamericana.