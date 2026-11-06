Godoy Cruz y Tristán Suárez se preparan para la final de la Primera Nacional el 15 de noviembre

FOTO: Todo definido para la final por el ascenso.

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Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha oficializado la fecha y el horario para el crucial partido de la Primera Nacional que enfrentará a Godoy Cruz y Tristán Suárez. Este encuentro será determinante, ya que se disputará el primer ascenso a la Primera División.

El partido se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre a las 17 horas en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba, conocido popularmente como el "Gigante de Alberdi", que habitualmente es el hogar del club Belgrano.