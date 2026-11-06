Godoy Cruz y Tristán Suárez se preparan para la final de la Primera Nacional el 15 de noviembre
Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán el domingo 15 de noviembre en Córdoba por el primer ascenso a la Primera División, según lo confirmado por la AFA.
FOTO: Todo definido para la final por el ascenso.
Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha oficializado la fecha y el horario para el crucial partido de la Primera Nacional que enfrentará a Godoy Cruz y Tristán Suárez. Este encuentro será determinante, ya que se disputará el primer ascenso a la Primera División.
El partido se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre a las 17 horas en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba, conocido popularmente como el "Gigante de Alberdi", que habitualmente es el hogar del club Belgrano.
Lectura rápida
¿Qué partido se confirmó?
La final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.
¿Cuándo se jugará?
El domingo 15 de noviembre a las 17 horas.
¿Dónde se llevará a cabo?
En el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.
¿Qué define este partido?
El primer ascenso a la Primera División.
¿Quién lo organiza?
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
[Fuente: Noticias Argentinas]