Paraguay: rechazaron la prórroga que pidió Peña y renunciaron tres funcionarios de su gobierno

El Senado de Paraguay rechazó este viernes el pedido de prórroga de 72 horas de Santiago Peña y lo instó a presentarse para ejercer su defensa y continuar con el juicio político por el caso Ueno Bank. La decisión se produjo en una jornada en la que también se confirmaron las renuncias de tres funcionarios de su gobierno.

La solicitud fue rechazada con 39 votos en contra, tres a favor, dos abstenciones y una ausencia. Tras la votación, la Cámara alta dispuso citar al mandatario para las 12.10 de este viernes.

Peña había enviado una carta el jueves por la noche para solicitar más tiempo para preparar su respuesta a las acusaciones. "Voy a exponer mi verdad aunque resulte incómoda para muchos actores políticos", aseguró el mandatario.

Aunque Peña presentó su renuncia a la Presidencia, el Congreso todavía no completó su tratamiento, por lo que continúa formalmente en el cargo.

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En la nota dirigida a Núñez, el mandatario sostuvo que dispuso de menos de 12 horas para analizar las acusaciones, elegir un abogado de confianza y reunir las pruebas necesarias para ejercer su defensa.

En su presentación, Peña indicó que recibió la notificación N.º 4217 el jueves 5 de noviembre, a las 22.15, junto con un escrito de acusación de 15 páginas y anexos que suman unas 300 hojas.

El mandatario sostuvo que, como el procedimiento puede derivar en una sanción, deben respetarse las garantías del debido proceso. Entre ellas, mencionó la necesidad de contar con tiempo suficiente para designar un abogado y ejercer su derecho a la defensa.

"Resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho", planteó en la nota.

Con ese argumento, solicitó tres días adicionales para elaborar su respuesta y ofrecer pruebas ante el Senado.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, ya había anticipado que rechazarían la solicitud. “Lo más sano es tratar y liquidar su renuncia”, había señalado.

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En paralelo, dejaron sus cargos el jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno; y el ministro del Interior, Enrique Riera. Las tres dimisiones fueron aceptadas por Peña, según decretos difundidos este viernes.

Las salidas de Giménez y Moreno fueron aceptadas este viernes. La de Riera quedó formalizada mediante un decreto fechado el jueves 5 de noviembre.

En reemplazo del ministro del Interior fue designado, con carácter interino, Carlos Benítez, quien se desempeñaba como viceministro de Seguridad Interna y fue comandante de la Policía Nacional.

Riera volvería a ocupar su banca en el Senado. Había sido elegido en las elecciones generales de 2023 para un mandato de cinco años y se había apartado de esa función para integrar el gabinete de Peña.

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La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el jueves, por unanimidad, impulsar el juicio político contra Peña. Antes, había rechazado un pedido para someter al mismo procedimiento al vicepresidente Pedro Alliana.

Luego se convocó a una sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la renuncia presidencial. Sin embargo, la reunión quedó sin quórum por el retiro de legisladores del Partido Colorado, la fuerza oficialista, y el trámite no pudo completarse.

Tras ese episodio, el Senado continuó con el juicio político y aprobó la designación de los legisladores encargados de sostener la acusación. El proceso avanzó este viernes con el rechazo del pedido de prórroga y la nueva citación al presidente.

Informe de Jonathan Raimundo, enviado especial de Cadena 3 a Paraguay.