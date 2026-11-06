Candidatos religiosos con el lema "amar al prójimo" logran victoria en elecciones de EE.UU.

FOTO: En el ámbito religioso, candidatos con el lema de "amar al prójimo" ganaron en elecciones de EEUU

Miembros del clero y otros candidatos demócratas con el enfático mensaje cristiano de "amar al prójimo" ayudaron a su partido a tomar el control del Congreso. Fue una llamativa victoria en las elecciones de mitad de mandato que demostró la fuerza de la izquierda religiosa como contrapeso al firme apoyo evangélico a los republicanos y al presidente Donald Trump.

"Este intento de los evangélicos de acaparar el mercado del cristianismo fue rechazado", manifestó Brian Kaylor, pastor bautista y editor de un sitio progresista sobre fe y política. En su lugar, el protestantismo tradicional estadounidense, con su teología menos estridente, ocupó el centro de atención electoral.

El seminarista James Talarico en Texas, el pastor de megasiglesia Adam Hamilton en Kansas y las ministras de Iowa Sarah Trone Garriott y Lindsay James ganaron escaños en el Senado y la Cámara de Representantes. Forman parte de las ramas presbiteriana, metodista y luterana del protestantismo tradicional, con creencias moderadas o progresistas.

A diferencia de los nacionalistas que quieren que Estados Unidos privilegie una cosmovisión cristiana particular en la vida pública, los candidatos del protestantismo tradicional, en consonancia con sus valores cristianos, respaldaron la separación entre Iglesia y Estado y buscaron puntos en común entre religiones, señaló Kaylor.

"Había muchísima gente en nuestro país que sentía con mucha fuerza que lo que estaba ocurriendo en Washington no era moral", le dijo Hamilton a The Associated Press. "No reflejaba nuestros valores nacionales". Por eso él y los demás candidatos se postularon, explicó, y por eso ganaron.

Históricamente, las denominaciones tradicionales han sido parte del establishment cívico del país como el hogar eclesial de la mayoría de los presidentes y otras élites. Pero la membresía ha ido disminuyendo durante décadas. Pese a ese cambio, las victorias muestran que estos protestantes aún pueden tener una influencia significativa —aunque no entre los evangélicos blancos—.

En general, los protestantes evangélicos blancos siguieron apoyando a los republicanos. La mayoría de los protestantes que se identifican como "liberales" o "moderados", alrededor de 7 de cada 10, votaron por los demócratas, según The AP Voter Poll, una encuesta de aproximadamente 100.000 votantes.

Los cuatro candidatos del protestantismo tradicional también recibieron un gran impulso de votantes que rechazan la religión organizada. Al menos 7 de cada 10 votantes sin afiliación religiosa respaldaron a candidatos demócratas al Senado y a la Cámara de Representantes en Texas, Kansas e Iowa, mostró The AP Voter Poll.

Otros dijeron que ser un pastor progresista no fue el factor principal en estas victorias. "Si los demócratas van a tratar de reclutar pastores para las elecciones del 2028 basándose en Talarico y Hamilton, creo que no entendieron lo que pasó en estas elecciones", afirmó Ryan Burge, profesor de la Universidad de Washington en San Luis que estudia la demografía religiosa. "Se trata de temas económicos. Se trata del desprecio hacia Trump. Se trata de los precios altos".

En Texas, Talarico capturó un escaño del Senado —la primera elección en más de 30 años en la que los demócratas ganaron contiendas estatales— al derrotar al republicano Ken Paxton, un evangélico. Los votantes también sacaron del cargo al vicegobernador de Texas Dan Patrick, un republicano que presidió la Comisión de Libertad Religiosa de Trump y declaró: "No existe separación entre Iglesia y Estado".

En el discurso de aceptación de Talarico, el legislador estatal de 37 años relató cómo su abuelo, un predicador bautista, le enseñó sobre Jesús, un "rabino descalzo" que ordenó a la gente amar a Dios y al prójimo. Y no solo al prójimo que se ve, reza o vota como él, dijo el seminarista de la Iglesia Presbiteriana (Estados Unidos) y exmaestro de secundaria.

"Hace dos mil años, cuando los poderosos lastimaban a sus vecinos, ese rabino descalzo no se quedó en su cuarto a rezar. Caminó hasta el asiento del poder y volcó las mesas de la injusticia. … Texas, es hora de empezar a volcar mesas", expresó Talarico.

El reverendo Robert Jeffress, un veterano simpatizante de Trump en Texas y pastor bautista del sur, sostiene que la religión pluralista promovida por Talarico y otros candidatos no es en realidad cristianismo. "La gente quiere una religión que sea agradable, cálida y reconfortante, esté basada en la verdad o no", declaró Jeffress, quien dirige la First Baptist Church en Dallas. "Lo que James Talarico cree, según las palabras de Jesús, no es cierto".

Atribuye el éxito de los demócratas a una trifecta de inflación, la guerra con Irán y "candidatos menos que ideales". También sospecha que muchos evangélicos se quedaron en casa.

Los protestantes evangélicos blancos representaron una proporción ligeramente menor del electorado que en 2024, cuando Trump se postuló para presidente: 21% en 2024, frente a 17% en 2026, mostró The AP Voter Poll. Eso podría deberse a una menor participación entre evangélicos blancos o a una mayor participación de otros grupos. Alrededor de 2 de cada 10 votaron por Talarico en Texas y por Hamilton en Kansas.

Burge, el profesor que estudia la demografía religiosa, sostiene que los miembros del clero demócratas que ganaron eran candidatos fuertes, pero también se beneficiaron de vientos políticos favorables. "Si Adam Hamilton se hubiese postulado en 2024, pierde por dos dígitos y no estaríamos teniendo esta conversación", comentó Burge.

Hamilton, pastor de la congregación metodista unida más grande del país, pidió "decencia" en la política, apoyándose en la Regla de Oro de Jesús en su discurso de victoria: "Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes". "No puedo dejar de hablar de mi fe. Es mi vida. Es lo que como, duermo, bebo y respiro", le dijo a AP. Pero no es necesario ser religioso para seguir los mandatos bíblicos de "hacer justicia, amar la bondad".

Mientras hacía campaña por el oponente republicano de Hamilton, el senador Roger Marshall, el vicepresidente JD Vance cuestionó la religiosidad de Hamilton. Hamilton no hace caso a las críticas. "Es tan ridículo que no hay ni razón para responder", señaló Hamilton, quien está dispuesto a conversar con Vance y otros críticos sobre fe y teología.

Las demócratas Sarah Trone Garriott y Lindsay James, quienes capturaron escaños de la Cámara de Representantes por Iowa, no tenían ambiciones políticas cuando buscaron la ordenación. La elección de Trump en 2016 impulsó la participación de James. La capellana de la Iglesia Presbiteriana (Estados Unidos) ve su experiencia ministerial —desde comidas comunitarias en la iglesia hasta los bancos del templo— como una fortaleza para conectar con todos los votantes.

"Pasé tiempo reuniendo a la gente a través de las diferencias", le dijo a AP en marzo. Trone Garriott, senadora estatal y pastora en la Iglesia Evangélica Luterana del protestantismo tradicional, cree que el alto perfil de la derecha religiosa en la política nacional ha hecho que algunos cristianos progresistas se muestren recelosos de compartir su fe públicamente. Pero ella ve el poder de construir coaliciones diversas. En su discurso de aceptación, evocó la esperanza y el poder de amar al prójimo. "Cuando la gente se une en terreno común, haremos cosas poderosas", afirmó.

Entre los republicanos, también se impusieron candidatos al Congreso que son miembros del clero, incluidos Mark Harris de Carolina del Norte, pastor bautista del sur, y Tim Walberg de Michigan, ex pastor. Los protestantes negros votan abrumadoramente por los demócratas y siempre han hablado con comodidad de fe y política de una manera en que los protestantes tradicionales blancos no lo hacen. Este año, entre los demócratas victoriosos hubo al menos dos miembros del clero negros: el reverendo Frederick Haynes III, un bautista de Texas, y el representante Emanuel Cleaver II, ministro metodista unido de Missouri.

En Carolina del Norte, la demócrata LaKesha Womack desbancó al republicano en la Cámara de Representantes. Es diácona ordenada en la African Methodist Episcopal Zion Church, una denominación protestante históricamente negra. Womack le dijo a AP que su fe la impulsa a abogar por "políticas que aborden la pobreza y la inmigración y a asegurarnos de que todos tengan acceso a la atención médica". Y defiende la libertad religiosa para todos.

"Con los nacionalistas cristianos blancos casi apoderándose del relato sobre lo que significa ser cristiano, creo que hay muchas personas de fe en este país que querían recuperar ese relato", expresó. Womack indicó que los demócratas no deberían leer demasiado en las victorias del clero este año. "No creo que debamos salir a intentar reclutar ministros para que se conviertan en políticos si ellos no sienten ese llamado", afirmó. "Tiene que ser auténtico".