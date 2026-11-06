¿Sentiste el temblor? Mirá en dónde fue el epicentro

Un sismo de 2,7 grados de magnitud en la escala de Richter se registró este viernes 6 de noviembre a las 12:08 (hora local) en la provincia de Córdoba, según los datos oficiales confirmados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro localizado a 46 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba, a 291 kilómetros al sudeste de La Rioja y a tan solo 4 kilómetros al norte de La Falda.

De acuerdo con el informe técnico del organismo nacional, el fenómeno ocurrió a una profundidad superficial de 15 kilómetros, lo que provocó que fuera percibido de manera "muy débil" por algunos residentes de la zona del Valle de Punilla y áreas periféricas.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

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