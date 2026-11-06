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¿Sentiste el temblor? Mirá en dónde fue el epicentro

Un temblor de 2.7 grados de magnitud sacudió la provincia de Córdoba este mediodía. 

06/11/2026 | 12:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Un temblor de magnitud 4 sacudió varias localidades de Córdoba

FOTO: Un temblor de magnitud 4 sacudió varias localidades de Córdoba

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Un sismo de 2,7 grados de magnitud en la escala de Richter se registró este viernes 6 de noviembre a las 12:08 (hora local) en la provincia de Córdoba, según los datos oficiales confirmados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). 

El movimiento telúrico tuvo su epicentro localizado a 46 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba, a 291 kilómetros al sudeste de La Rioja y a tan solo 4 kilómetros al norte de La Falda

De acuerdo con el informe técnico del organismo nacional, el fenómeno ocurrió a una profundidad superficial de 15 kilómetros, lo que provocó que fuera percibido de manera "muy débil" por algunos residentes de la zona del Valle de Punilla y áreas periféricas. 

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.  

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Lectura rápida

¿Qué magnitud tuvo el sismo? El sismo tuvo una magnitud de 2,7 grados en la escala de Richter.

¿Cuándo ocurrió el sismo? El sismo ocurrió el 6 de noviembre a las 12:08 (hora local).

¿Dónde se registró el sismo? El sismo se registró en la provincia de Córdoba, con epicentro a 46 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba.

¿Cuál fue la profundidad del sismo? La profundidad del sismo fue de 15 kilómetros.

¿Se reportaron daños? Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

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