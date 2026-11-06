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Río Negro: multan a un conductor por comer guiso mientras maneja

Sucedió en la localidad rionegrina de Villa Regina.

06/11/2026 | 12:35Redacción Cadena 3

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Río Negro: multan a un conductor por comer guiso mientras maneja

FOTO: Río Negro: multan a un conductor por comer guiso mientras maneja

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En un curioso incidente ocurrido en la provincia de Río Negro, un conductor fue sancionado por las autoridades de Tránsito tras ser grabado por las cámaras de seguridad mientras comía guiso al volante. El hecho tuvo lugar en la localidad de Villa Regina, donde una cámara de vigilancia registró al hombre ingiriendo un guiso directamente de una olla mientras conducía.

La imagen fue captada por una cámara de radarización instalada en la ruta 22, que comenzó a operar el 30 de octubre. Este evento marca la primera multa emitida en la región por esta nueva tecnología.

Las autoridades locales advirtieron que realizar actividades como comer mientras se conduce puede afectar significativamente la capacidad de reacción del conductor, complicar las maniobras y aumentar el riesgo de accidentes de tráfico.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Río Negro?
Un conductor fue multado por manejar mientras comía guiso.

¿Dónde sucedió el incidente?
En la localidad de Villa Regina, Río Negro.

¿Qué captó la cámara de seguridad?
El hombre comiendo guiso directamente de una olla mientras manejaba.

¿Cuándo comenzó a funcionar la cámara?
El 30 de octubre, justo antes de la multa.

¿Cuál es el riesgo de esta conducta?
Disminuye la capacidad de reacción y aumenta el riesgo de accidentes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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