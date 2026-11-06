Río Negro: multan a un conductor por comer guiso mientras maneja

En un curioso incidente ocurrido en la provincia de Río Negro, un conductor fue sancionado por las autoridades de Tránsito tras ser grabado por las cámaras de seguridad mientras comía guiso al volante. El hecho tuvo lugar en la localidad de Villa Regina, donde una cámara de vigilancia registró al hombre ingiriendo un guiso directamente de una olla mientras conducía.

La imagen fue captada por una cámara de radarización instalada en la ruta 22, que comenzó a operar el 30 de octubre. Este evento marca la primera multa emitida en la región por esta nueva tecnología.

Las autoridades locales advirtieron que realizar actividades como comer mientras se conduce puede afectar significativamente la capacidad de reacción del conductor, complicar las maniobras y aumentar el riesgo de accidentes de tráfico.