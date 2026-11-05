Nuevos incentivos en Córdoba: sancionan ley para impulsar las inversiones industriales y el empleo

FOTO: El oficialismo logró aprobar una norma para impulsar el desarrollo industrial en la provincia.

La Legislatura de Córdoba aprobó el miércoles por mayoría la creación del Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo, una nueva herramienta destinada a fortalecer el desarrollo industrial, promover inversiones y estimular la generación de puestos de trabajo en todo el territorio provincial.

La presentación del proyecto en el recinto estuvo a cargo de la legisladora Verónica Navarro Alegre, presidenta de la Comisión de Industria y Minería, quien destacó la importancia de contar con un marco normativo actualizado, que unifique las distintas políticas de promoción industrial desarrolladas por la Provincia.

“Córdoba lleva varias décadas de políticas de promoción industrial, con radicaciones e inversiones que permiten constituir el perfil productivo de nuestra provincia. Con esta norma, buscamos unificar todas las leyes anteriores, lo que nos permitirá impulsar las inversiones, fomentar la incorporación de tecnología y promocionar, incentivar e impulsar la creación de puestos de trabajo”, expresó Navarro Alegre durante su intervención.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, tuvo un recorrido de análisis y tratamiento en la Comisión de Industria y Minería de la Unicameral, donde se incorporaron aportes y consideraciones antes de la elaboración del despacho que llegó al recinto.

En ese marco, la legisladora resaltó la importancia de construir herramientas que brinden previsibilidad a quienes apuestan por producir en Córdoba, al tiempo que permitan fortalecer las economías regionales y generar condiciones para un crecimiento equilibrado entre las distintas localidades.

Beneficios para las inversiones y las empresas

El nuevo régimen establece un esquema de promoción industrial que contempla beneficios impositivos por un período general de 10 años, que se extiende hasta 15 años para las inversiones radicadas en las zonas Noroeste y Sur de la provincia.

Entre sus principales herramientas, se encuentran la estabilidad fiscal y las exenciones de los impuestos a los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario Urbano para inversiones en activos fijos, industria 4.0 y radicación en parques industriales.

Asimismo, incorpora incentivos específicos para las pequeñas y medianas empresas, mediante una asignación estímulo destinada a financiar la capacitación por cada nuevo trabajador incorporado, durante el plazo de un año.

La normativa también promueve la integración de cadenas de valor, la incorporación de tecnología, la bioeconomía, la agregación de valor y el desarrollo de las economías regionales.

Una política industrial con perspectiva federal

Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es su mirada territorial. El establecimiento de beneficios diferenciales para las zonas Noroeste y Sur busca estimular inversiones en regiones que requieren mayores herramientas de promoción para fortalecer sus estructuras productivas.

Además, contempla la posibilidad de instrumentar líneas de financiamiento especiales a través del Banco de Córdoba, junto con mecanismos de control, auditoría y rendición de cuentas que permitirán realizar un seguimiento de las inversiones, los puestos de trabajo generados y los beneficios otorgados.

La aprobación de esta ley representa un nuevo paso en la consolidación de una política industrial provincial, que busca acompañar al sector productivo, promover la innovación y generar oportunidades de empleo, con herramientas que alcancen a las empresas de toda Córdoba.

Como presidenta de la Comisión de Industria y Minería, Navarro Alegre tuvo un papel central en el tratamiento legislativo de una iniciativa que procura dar continuidad y previsibilidad a las políticas de promoción industrial, fortaleciendo el vínculo entre el Estado, las empresas y los sectores que generan producción y trabajo.

Plazos y montos mínimos de inversión

En diálogo con Cadena 3, la legisladora provincial de Hacemos Unidos por Córdoba y presidenta de la Comisión de Industria y Minería de la Unicameral, Verónica Navarro Alegre, destacó la sanción por un amplio consenso del nuevo régimen de incentivo a las inversiones, la innovación y el empleo.

La parlamentaria explicó que la norma unifica y armoniza los regímenes de promoción industrial anteriores bajo criterios actualizados e incorpora principios de igualdad territorial fijados por la legislación provincial.

Entre sus principales beneficios, la ley otorga la exención total (0%) en los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario para los inmuebles afectados a la producción, contemplando plazos de hasta 10 años, que se extienden a 15 años cuando las inversiones se radiquen en las zonas del norte y del sur provincial para achicar brechas sociales y económicas.

En relación con los requisitos de acceso, Navarro Alegre detalló que la normativa exige un porcentaje de inversión mínimo del 1,20% sobre la facturación total de las firmas solicitantes.

Asimismo, la legisladora resaltó la creación de un régimen simplificado orientado a las pequeñas y medianas empresas industriales, dentro del cual se elevó el techo de facturación anual a 4.500 millones de pesos para asegurar que los emprendimientos de menor escala también gocen del beneficio de eximición en Ingresos Brutos. Subrayó, además, que el marco normativo establece condiciones claras y transparentes para evitar distorsiones en la aplicación de los incentivos.

Finalmente, la titular de la comisión parlamentaria repasó la diversidad de proyectos que se consideran inversión elegible, abarcando desde la ampliación de instalaciones existentes, relocalizaciones y aperturas en parques industriales, hasta la incorporación de maquinaria, robótica y soluciones de tecnología 4.0.

Navarro Alegre enfatizó que cada iniciativa deberá ir acompañada de la generación de nuevos puestos de trabajo y mano de obra industrial, evaluándose las características y la ubicación de cada propuesta para determinar el nivel de beneficios alcanzado.

Informe de Fernando Rasso.