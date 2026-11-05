Renunció Diego Hoffmann, coordinador de la Unidad Médica Presidencial de Javier Milei.

El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Diego Hoffmann, quien se desempeñaba como coordinador de la Unidad Médica Presidencial, a través de la resolución 505/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Aunque la salida se había concretado días atrás, la administración libertaria formalizó ahora la desvinculación del médico, cuya dimisión tiene vigencia desde el 1° de octubre. La medida lleva la firma de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde el oficialismo aclararon que la renuncia corresponde a un cargo de menor jerarquía dentro de la estructura y remarcaron que el titular de la Unidad Médica Presidencial, Cristian Luis Martelletti, continúa en funciones.

“Renunció un coordinador que depende del jefe. Lo sabíamos hace unos días”, señaló una fuente oficial a Infobae.

Martelletti continúa al frente de la unidad

La salida de Hoffmann no implica un cambio en la conducción del área médica que asiste al Presidente. Martelletti permanece en el cargo y actualmente se encuentra en España, acompañando a Javier Milei durante su visita al país europeo.

Por el momento, el puesto de coordinador permanece vacante y todavía no se designó a un reemplazante. Según indicaron fuentes oficiales, podría ser ocupado por otro integrante del equipo que conduce Martelletti.

Los detalles administrativos de la renuncia

De acuerdo con los considerandos de la resolución, Hoffmann presentó su dimisión mediante una nota administrativa. Las áreas técnicas de la Secretaría General verificaron que el médico no registraba deudas ni rendiciones patrimoniales pendientes.

Además, la normativa instruyó a la Dirección General de Administración a realizar el pago de la liquidación final correspondiente al ahora exfuncionario.