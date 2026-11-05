Belgrano cae desde el arranque ante Gimnasia por la última fecha del Clausura: seguilo en vivo

Belgrano visita a Gimnasia y Esgrima La Plata en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro se disputa desde las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como "El Bosque", con arbitraje de Luis Lobo Medina.

"El Pirata" ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, pero todavía debe definir su posición en la Zona B. Actualmente ocupa el quinto lugar, con 23 puntos, los mismos que Barracas Central.

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El objetivo del equipo de Ricardo Zielinski es terminar cuarto para disputar los octavos de final como local en Córdoba. Para conseguirlo, necesita vencer a Gimnasia por más de cinco goles. Además, seguirá lo que ocurra con "El Guapo".

Una derrota también podría complicar al conjunto cordobés, que incluso corre el riesgo de caer algunos puestos en la clasificación, según los demás resultados de la jornada.

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Gimnasia abrió el marcador a los seis minutos de la primera parte tras un buen centro de Matías Melluso que encontró a un muy solo Lucas Janson que cabeceó de buena manera para poner el 1-0.

Las primeras dos chances claras para Belgrano llegaron alrededor de los quince minutos cuando el arquero del local le tapó un remate de media distancia a Emiliano Rigoni y luego a Franco Vázquez. El remate del "Mudo" también dio en el travesaño.

El conjunto local amplió el marcador a los 27 minutos con un tanto de Agustín Auzmendi tras una gran jugada colectiva. El VAR revisó la jugada por posible offside, pero el tanto fue convalidado.

Sobre el final de la primera parte, Belgrano volvió a avisar con un tiro libre de Lucas Zelarayán que dio en el costado externo de la red. Un minuto más tarde, Belgrano logró descontar de la mano de Alcides Benítez que definió tras el rebote un buen cabezazo de Federico Ricca.

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