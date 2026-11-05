FOTO: Primeras imágenes del reality de Wanda Nara: detalles y fecha de estreno en Disney Plus

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- La serie de reality show centrada en la vida de Wanda Nara ya es una realidad y este miércoles se presentaron las primeras imágenes de la producción realizada por Disney+.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la plataforma lanzó un breve clip de 20 segundos que anticipa lo que los espectadores podrán ver en la serie: su vida en Europa, momentos familiares, risas y llantos, todo en un entorno de lujo.

En una publicación que ha alcanzado los 32 mil "me gusta", Disney+ compartió: "¿Querían ver más? ??? Les dejo un regalito. Las primeras imágenes de #WandaElReality. Solo en #DisneyPlus".

El adelanto muestra a Wanda paseando por Europa, acompañada de su hermana Zaira, conduciendo su característico Lamborghini rosa —anteriormente azul, perteneciente a Mauro Icardi— y realizando compras en boutiques de marcas exclusivas.

¿De qué trata la serie y cuándo se estrena?

El reality seguirá los diferentes aspectos de la vida polémica de la mediática, abordando temas como el amor, su carrera y los escándalos que la rodean. La serie se titulará "Lo querías. Lo tenés" y contará con seis episodios.

Este ambicioso proyecto estará bajo la dirección de Komodo Studio, la misma productora que creó la serie sobre Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo.

El rodaje se llevará a cabo en los próximos meses en Argentina, aunque ya se han realizado grabaciones en Italia y Uruguay, donde se prevé filmar la celebración del cumpleaños n.º 40 de Wanda.

A pesar del gran interés, aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento del programa en Disney+, aunque se anticipa que podría estar disponible en la primera mitad de 2027.