FOTO: Dallys Ferreira exige la devolución de sus ahorros tras el colapso de Ueno Bank en Paraguay

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- La actriz y periodista Dallys Ferreira manifestó su preocupación y angustia tras perder el acceso a sus fondos debido al colapso de Ueno Bank en Paraguay, donde había acumulado los ahorros de toda su vida.

En una publicación en redes sociales, Dallys expuso la difícil situación que enfrentan ella y miles de paraguayos, criticando a los políticos por la falta de soluciones a esta crisis. "Hoy ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia. Más allá de mi rol de periodista, yo me veo profundamente afectada por lo que está pasando con Ueno Bank. Escucho tantos discursos de políticos populistas que no hacen nada por la ciudadanía, tratando de sacar provecho de esta situación", expresó.

"Lo único que quiero decir es que tienen que devolver todo y cada centavo a los ahorristas y los fondos públicos", insistió desde su plataforma. En ese sentido, hizo hincapié en que el Banco Central de Paraguay tiene la obligación de devolver el dinero que es producto del esfuerzo de los ciudadanos, incluyéndose entre ellos.

Asimismo, rechazó las propuestas sobre devoluciones parciales, enfatizando: "Ahora se habla de devolver 228 millones, de devolver 10 millones, de devolver 40... Tienen que devolver todo el dinero. Dejen de clasificar a los ahorristas, desmereciendo quién merece más o menos su propio dinero".

En declaraciones a un medio local, la periodista señaló a Santiago Peña como responsable de la confianza depositada en la entidad financiera: "Yo confié en este banco, confié escuchándole a Santiago Peña, escuchándole a Miguel Vázquez, que es el CEO, fundador de esto, escuchando al presidente Carlos Carballo, que ya renunció del Banco Central de Paraguay. A los que creí no están", declaró.

Además, Dallys confesó que esta situación la afecta profundamente: "Mis ahorros están allí de muchos años". Relató que se llevó una sorpresa al intentar realizar una operación en su cuenta: "Yo entré a mi aplicación para tratar de transferir fondos y ya ninguno pudo acceder más, se bloqueó el banco".