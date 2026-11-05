Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 5 de noviembre

En la jornada del jueves 5 de noviembre, las distintas cotizaciones del dólar muestran una vez más la complejidad del mercado cambiario en Argentina. El dólar oficial se ubica en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, lo que refleja un leve ajuste respecto a días anteriores. Este tipo de cambio es el que el gobierno establece para operaciones formales y a menudo sirve de referencia para muchas transacciones.

Sin embargo, la cotización blue también se mantiene activa, cerrando hoy en $1.530 para la compra y $1.550 en la venta. Este valor es crucial para aquellos que buscan adquirir dólares en el mercado paralelo, donde la oferta y demanda fluctúan dependiendo de las restricciones en el acceso a divisas.

Por otro lado, el dólar mayorista, utilizado principalmente por bancos y grandes empresas, se mueve en torno a los $1.536 para la compra y $1.545 para la venta. En este segmento, el costo es ligeramente inferior al de la cotización oficial minorista, lo que sugiere que las empresas tienen acceso a un tipo de cambio más ventajoso comparado con el común de los ciudadanos.

Además, el tipo de cambio contado con liquidación (CCL), que se utiliza comúnmente para sacar capitales del país, hoy se establece en $1.676.7 para la compra y $1.677.4 para la venta. Este mecanismo es especialmente interesante para inversores que buscan proteger su capital ante la incertidumbre económica local.

Los dólares cripto, que permiten a los usuarios operar con criptomonedas, cotizan a $1.668.48 para la compra y $1.674.45 para la venta. Este segmento ha ganado popularidad por la posibilidad de evitar algunas de las restricciones impuestas en el mercado oficial.

Por último, el dólar tarjeta está fijado en $1.976 para la compra y $2.041 para la venta, lo que incluye el recargo impuesto por el uso de tarjetas en compras en el exterior. Esto puede representar una carga significativa para los viajeros.

Las fluctuaciones en estas cotizaciones reflejan no solo el comportamiento del mercado cambiario, sino también las expectativas sobre la economía argentina. Factores como la inflación, las políticas gubernamentales, y la oferta y demanda de divisas desempeñan un papel crucial. En un contexto donde muchos argentinos buscan proteger su capital, el interés en el dólar informal o blue se mantiene alto, y el aumento constante de las cotizaciones en general hace que las decisiones sobre compra de dólares sean cada vez más relevantes.