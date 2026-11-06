Ya rige la restricción de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa León XIV

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones temporales a la circulación de camiones, acoplados y semirremolques en varias rutas nacionales con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

La medida, oficializada a través de la Disposición 370/2026, rige de este viernes 6 al 13 de noviembre, en el horario de 6 a 22, en ambos sentidos de circulación. Afecta a los vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4 (camiones medianos y pesados, acoplados y semirremolques). No alcanza a autos particulares, motos ni camionetas de uso común.

Rutas y tramos afectados

En Córdoba:

RN 19, entre Arroyito y Córdoba capital

RN 9 Norte, entre San José de la Dormida y Córdoba capital

RN 60, entre Deán Funes y el empalme con la RN 9

RN 38, entre Cruz del Eje y Córdoba capital

RN 36, entre Río Cuarto y Córdoba capital

Autopista Rosario-Córdoba, entre Villa María y Córdoba capital

En la provincia de Buenos Aires:

RN 5, entre Chivilcoy y Luján

RN 7, tramos Carmen de Areco-Luján y avenida General Paz-Luján

Accesos a la Ciudad de Buenos Aires:

RN 9, desde Campana hasta avenida General Paz

RN 8, entre el peaje Larena y el Acceso Norte

Autopista Ezeiza-Cañuelas, entre Cañuelas y avenida General Paz

RN 1 (autopista Buenos Aires-La Plata), entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Excepciones

Quedan exceptuados de la restricción los vehículos que transporten:

Leche cruda y derivados

Animales vivos

Productos frutihortícolas

Medicamentos y combustibles

Gases para centros de salud o asistencia domiciliaria

Residuos sólidos urbanos

Unidades de emergencia, prensa y asistencia mecánica

La medida busca reordenar el tránsito en los corredores de mayor movimiento durante los días de la visita papal y reducir riesgos de incidentes viales en un contexto de alta circulación de personas.

/Inicio Código Embebido/

RESTRICCIONES A LA CIRCULACION POR VISITA PAPAL 9 al 13-11-26.pdf by Octavio Liberali Guereschi

/Fin Código Embebido/

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