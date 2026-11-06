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Ya rige la restricción de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa León XIV
La Agencia Nacional de Seguridad Vial limitó el tránsito de vehículos de carga hasta el 13 de noviembre, de 6 a 22 horas, en corredores clave de Córdoba, Buenos Aires y accesos a la CABA.
06/11/2026 | 08:01Redacción Cadena 3
FOTO: Restringen la circulación de camiones.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones temporales a la circulación de camiones, acoplados y semirremolques en varias rutas nacionales con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina.
La medida, oficializada a través de la Disposición 370/2026, rige de este viernes 6 al 13 de noviembre, en el horario de 6 a 22, en ambos sentidos de circulación. Afecta a los vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4 (camiones medianos y pesados, acoplados y semirremolques). No alcanza a autos particulares, motos ni camionetas de uso común.
Rutas y tramos afectados
En Córdoba:
RN 19, entre Arroyito y Córdoba capital
RN 9 Norte, entre San José de la Dormida y Córdoba capital
RN 60, entre Deán Funes y el empalme con la RN 9
RN 38, entre Cruz del Eje y Córdoba capital
RN 36, entre Río Cuarto y Córdoba capital
Autopista Rosario-Córdoba, entre Villa María y Córdoba capital
En la provincia de Buenos Aires:
RN 5, entre Chivilcoy y Luján
RN 7, tramos Carmen de Areco-Luján y avenida General Paz-Luján
Accesos a la Ciudad de Buenos Aires:
RN 9, desde Campana hasta avenida General Paz
RN 8, entre el peaje Larena y el Acceso Norte
Autopista Ezeiza-Cañuelas, entre Cañuelas y avenida General Paz
RN 1 (autopista Buenos Aires-La Plata), entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires
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Una policía de 46 años fue interceptada en la capital provincial tras intentar recuperar su teléfono. Los delincuentes la golpearon, la llevaron a un descampado y permanecen prófugos.
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Excepciones
Quedan exceptuados de la restricción los vehículos que transporten:
Leche cruda y derivados
Animales vivos
Productos frutihortícolas
Medicamentos y combustibles
Gases para centros de salud o asistencia domiciliaria
Residuos sólidos urbanos
Unidades de emergencia, prensa y asistencia mecánica
La medida busca reordenar el tránsito en los corredores de mayor movimiento durante los días de la visita papal y reducir riesgos de incidentes viales en un contexto de alta circulación de personas.
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RESTRICCIONES A LA CIRCULACION POR VISITA PAPAL 9 al 13-11-26.pdf by Octavio Liberali Guereschi
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Lectura rápida
¿Qué medida tomó la ANSV? La ANSV dispuso restricciones temporales a la circulación de camiones y semirremolques en varias rutas nacionales.
¿Quién visitará Argentina? El Papa León XIV visitará Argentina del 8 al 13 de noviembre.
¿Cuándo rigen las restricciones? Las restricciones rigen desde este viernes 6 al 13 de noviembre, de 6 a 22 horas.
¿Dónde se aplican las restricciones? Las restricciones se aplican en varias rutas nacionales en Córdoba y Buenos Aires.
¿Por qué se implementan estas restricciones? La medida busca reordenar el tránsito y reducir riesgos de incidentes viales durante la visita papal.