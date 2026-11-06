Colectividades 2026: cuánto cuesta comer y tomar, qué shows habrá y cómo llegar
Diez jornadas reunirán a 56 comunidades con propuestas culinarias, espectáculos musicales, actividades culturales y servicios especiales para quienes visiten el Parque Nacional a la Bandera.
06/11/2026 | 09:25Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Preparativos de Colectividades
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Cadena 3 Rosario
Rosario vivirá desde este viernes una nueva edición de su fiesta más representativa, con diez jornadas de gastronomía, música y expresiones culturales en el Parque Nacional a la Bandera. Participarán 56 colectividades y habrá propuestas para toda la familia, servicios especiales de transporte, actividades complementarias y distintas alternativas para organizar la visita.
La celebración se desarrollará hasta el domingo 15 de noviembre. Las puertas abrirán cada jornada a las 19, aunque los horarios de cierre variarán según el día: de domingo a jueves, los puestos dejarán de funcionar a las 0.30, mientras que los viernes y sábados lo harán a la 1.30. Las cajas cerrarán media hora antes en ambos casos.
Uno de los principales atractivos será el recorrido gastronómico, que permitirá conocer platos y recetas de diferentes partes del mundo. También habrá opciones vegetarianas, veganas y sin TACC. Entre los precios de referencia, las bebidas sin alcohol de medio litro costarán $3.500; las cervezas en lata de 473 centímetros cúbicos, $5.000; y los chopps tendrán valores de entre $8.000 y $9.000.
Música, danzas y elección de representantes
La programación artística sumará espectáculos musicales a las tradicionales presentaciones de las comunidades. La grilla incluye a Los Lirios, Abril Borga, Infiel, Franco Luciani, Sofía Gazzaniga, Amapola, The Piratas y Los Palmae, además de una delegación santafesina del Festival de Malambo.
El viernes será el acto inaugural, con el show de apertura y la presentación de los postulantes a embajadores culturales. La elección se realizará el domingo 8 y contará con 19 parejas. Para el martes 10 está previsto un espectáculo especial por el Día de la Tradición. Los horarios de cada presentación podrán consultarse en la agenda oficial.
Estacionamiento y alternativas para llegar
Para facilitar el movimiento de visitantes, se dispondrán paradas especiales de colectivos sobre las avenidas Belgrano y Libertad, con servicios entre las 20 y la 1 de domingo a jueves y hasta las 2 los viernes y sábados. También habrá una parada de taxis sobre calle Córdoba, una estación de bicicletas públicas y bicicleteros.
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Ciudad. Colectividades: habrá refuerzos de colectivos, paradas especiales y servicios de transporte
La Municipalidad de Rosario implementará un operativo especial entre el 6 y el 15 de noviembre para facilitar el acceso al Parque Nacional a la Bandera. Habrá modificaciones en recorridos, espacios para estacionar bicicletas y motos, y puntos de ascenso y descenso de pasajeros.
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Quienes vayan en auto tendrán dos sectores de estacionamiento sobre avenida Belgrano: uno entre Canal 5 y avenida Pellegrini y otro entre Buenos Aires y la ex Aduana. El bono contribución será de $6.000 y se destinará a la Cooperadora del Hospital Alberdi. El ingreso principal estará frente al mástil del Monumento a la Bandera, con otros dos accesos en los extremos del predio.
Otras actividades y servicios
La agenda incluirá propuestas que exceden el circuito gastronómico. Estación Rosario 300 ofrecerá un recorrido inmersivo de 25 minutos por la historia de la ciudad, mediante imágenes, sonidos y efectos sensoriales. A su vez, el Mercado de Frutos Culturales abrirá en los galpones 15 y 17, con diseño local, una exposición sobre cartas de inmigrantes y talleres.
También habrá medidas de accesibilidad, como préstamo gratuito de sillas de ruedas, senderos para facilitar la circulación, sanitarios adaptados e interpretación en Lengua de Señas Argentina durante los espectáculos. Para las familias se habilitarán pulseras identificatorias para niñas y niños, con datos de contacto de sus responsables, ante eventuales extravíos.
La organización incorporará además vasos reutilizables, que se venderán a $2.000, y acciones para promover la separación de residuos y la recuperación del aceite utilizado en los puestos gastronómicos. Para consultar la ubicación de los stands, los menús, los espectáculos y los servicios, estará disponible la web municipal rosario.gob.ar/colectividades y el asistente MuniBot, por WhatsApp al 341 5440147.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en Rosario? Una nueva edición de la fiesta más representativa de la ciudad, con gastronomía, música y expresiones culturales.
¿Quiénes participan en la celebración? Participarán 56 colectividades en el evento.
¿Cuándo se desarrollará la celebración? Desde este viernes hasta el domingo 15 de noviembre.
¿Dónde se llevará a cabo el evento? En el Parque Nacional a la Bandera.
¿Cómo se facilitará el transporte para los visitantes? Se dispondrán paradas especiales de colectivos, taxis, bicicletas públicas y estacionamiento para autos.