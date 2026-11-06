La nueva Línea F del Subte porteño: ¿Quién ganará la crucial licitación en diciembre?

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) – La licitación para la nueva Línea F del Subte porteño ha entrado en su fase decisiva, y el consorcio conformado por CITIC y Ranken está siendo evaluado minuciosamente por sus credenciales técnicas y antecedentes en la región.

Este proyecto representa uno de los mayores retos de infraestructura para el Gobierno de Jorge Macri, con una resolución esperada para diciembre, donde la capacidad técnica de los oferentes será clave para la adjudicación.

El centro de atención está en el grupo chino-argentino. A pesar de que las empresas locales Supercemento, Panedile y Eleprint tendrían la mayoría accionaria, se señala que ninguna de ellas posee experiencia comprobada en obras de subterráneos en el país.

En este contexto, la capacidad técnica recaerá sobre Ranken, una firma china vinculada a la provincia de Shandong, que ha desarrollado proyectos únicamente en su país. Por su parte, CITIC Construction ofrecerá principalmente respaldo financiero.

En el seno del Gobierno porteño, ya se han comenzado a cuestionar las capacidades del consorcio para llevar a cabo las obras del nuevo subterráneo, en un ambiente donde hay antecedentes de empresas chinas problemáticas en la región.

Entre los ejemplos citados está el caso del Metro de Santiago, en Chile, donde se canceló un contrato relacionado con la Línea 7 por incumplimientos que incluyeron la paralización de una máquina tuneladora.

El informe también menciona la anulación de contratos por problemas de ejecución en Bolivia, donde China Railway fue protagonista; incumplimientos millonarios en Perú desde 2018, en lo que se ha denominado el "club del dragón"; y fisuras estructurales en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en Ecuador, que llevaron a una disputa internacional.

La decisión del Gobierno de la Ciudad no solo influirá en el futuro de la movilidad en Buenos Aires, sino que también definirá el rumbo de la agenda de infraestructura que Macri busca consolidar de cara a 2027.