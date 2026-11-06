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Rosario Central busca coronarse ante Estudiantes de Río Cuarto en la lucha por el título

El equipo rosarino necesita ganar y esperar resultados de Boca y Argentinos Juniors para ser campeón.

06/11/2026 | 10:48Redacción Cadena 3

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Rosario Central busca coronarse Campeón de Liga.

FOTO: Rosario Central busca coronarse Campeón de Liga.

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Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- Rosario Central se medirá este sábado contra Estudiantes de Río Cuarto en un partido crucial de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, que definirá al nuevo Campeón de Liga.

El encuentro está previsto para las 17:30 y se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito. La transmisión en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, y se podrá seguir a través de ESPN Premium. Hernán Mastrángelo será el árbitro del partido, asistido por Héctor Paletta en el VAR.

Rosario Central, bajo la dirección de Jorge Almirón, llega a este encuentro en un excelente momento, habiendo conseguido siete triunfos en sus últimos ocho partidos. Esto le ha permitido meterse de lleno en la contienda por el título de Campeón de Liga, que se otorga al líder de la tabla anual.

A pesar de su buen rendimiento, el "Canalla" no tiene el control total de su destino, ya que necesita ganar y que tanto Boca como Argentinos Juniors no sumen de a tres. La opción alternativa para el equipo rosarino es empatar, esperando que Argentinos Juniors pierda y que Boca sea derrotado por más de seis goles por Defensa y Justicia.

En contraste, Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en la última posición de la Zona B, con apenas nueve puntos, y ya no tiene posibilidades de mantener la categoría.

Posibles alineaciones y detalles del encuentro

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrenta a Rosario Central?
Estudiantes de Río Cuarto.

¿Cuándo se jugará el partido?
El sábado a las 17:30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Gigante de Arroyito.

¿Qué necesita Rosario Central para ser campeón?
Ganar y que Boca y Argentinos Juniors no sumen de a tres.

¿Cuál es la situación de Estudiantes de Río Cuarto?
Está último en la Zona B y sin posibilidades de mantener la categoría.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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