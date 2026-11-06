La visita del Papa moviliza al comercio de Paysandú: preparan comida para recibir a los fieles

Los comerciantes de la zona donde el papa León XIV celebrará la Santa Misa este sábado 7 de noviembre también se preparan para recibir a la multitud que llegará a Paysandú. Con la expectativa puesta en la concurrencia, algunos negocios comenzaron a reforzar sus provisiones y sumar opciones gastronómicas para aprovechar el movimiento que generará la visita del Pontífice.

Yamila tiene un almacén justo enfrente del lugar donde se desarrollará la celebración religiosa. Aunque hasta el momento el movimiento era tranquilo, espera que la actividad crezca durante las próximas horas, especialmente porque muchos fieles llegarán desde la madrugada para conseguir un lugar. “Estamos surtiendo un poco más del almacén, con más comida, chorizos y demás cosas”, contó a Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre las alternativas que prepara junto a su familia figuran chorizos a la parrilla, panchos y tortillas. El objetivo es ofrecer alimentos y bebidas a quienes permanezcan durante varias horas en las inmediaciones del predio. “Tenemos el parrillero ahí atrás, queremos hacer chorizos, algunos panchos y comida tipo tortillas”, explicó.

Para Yamila, la llegada de miles de personas representa una oportunidad comercial que espera poder aprovechar. La expectativa está puesta en que la convocatoria se traduzca también en ventas para los negocios del barrio. “Esperemos que se mueva, que venga mayor gente, porque estamos acá al frente solamente”, expresó sobre una jornada que podría dejar un movimiento económico extraordinario para la zona.

Informe de Agustín Dadamio.