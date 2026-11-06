Javier Picard rompe restricción y se presenta en cámara Gesell de su hijo

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) – Javier Picard, quien ha sido acusado junto a su ex pareja Lucía Sosa por la muerte de dos de sus hijas en Mar del Plata, se presentó en la cámara Gesell de uno de sus hijos a pesar de tener una restricción de acercamiento, lo que ha generado gran preocupación en el entorno familiar.

Recientemente, uno de los menores fue sometido a una cámara Gesell en Mar del Plata para relatar las experiencias traumáticas que había vivido por parte de sus padres, especialmente de Picard, incluyendo golpes y abusos.

Erika Agnes Hooft Suárez, abogada en el ámbito de familia y representante de la parte damnificada, declaró a la agencia Noticias Argentinas que Picard ingresó al centro de niñez minutos antes de que su hijo fuera entrevistado por especialistas.

"Apareció 15 minutos antes, como si nada, a ver de qué se trataba el asunto, a pesar de tener una restricción de acercamiento con todos sus hijos", expresó Hooft Suárez.

Al ser consultada sobre cómo obtuvo esa información, mencionó: "Aparentemente lo notificaron mal o le hicieron saber que le iban a tomar la declaración al hijo".

"No podemos entender cómo este hombre llegó y pudo entrar en el mismo horario que teníamos que hacerlo nosotros. Por esas cosas de la vida, llegamos cinco minutos tarde porque llovía, pero si hubiésemos arribado cinco minutos antes, nos habríamos encontrado con esta persona. Es una locura", agregó.

La abogada también indicó que, en esta causa, que lleva más de una década, se han producido diversas irregularidades que han permitido que el caso permanezca impune hasta el día de hoy: "Tiene que salir todo a la luz, porque las irregularidades no paran".

En este contexto, Suárez solicitó que Picard sea detenido por su reciente actuación, ya que representa un peligro para sus hijos.

Respecto al desarrollo de la cámara Gesell del adolescente, Hooft Suárez afirmó que se llevó a cabo sin inconvenientes a pesar de la presencia de Picard, y que el menor pudo relatar el sufrimiento que padecían en su hogar: "Él y sus hermanos denunciaron que los envenenaban. Les ponían un polvo en la comida, automáticamente se dormían y amanecían todos golpeados".

Actualmente, hay varias investigaciones en curso. La primera se desarrolla en Mar del Plata y está relacionada con lesiones y abusos por parte de los adultos.

La segunda investigación se centra en la muerte de Isabella, de 2 años, en Villa Gesell en julio de este año, por la cual Sosa se encuentra detenida.

La tercera causa que está en manos de la Justicia es en Mar del Plata contra los funcionarios que intervinieron en la primera investigación por los fallecimientos de Candela y Yazmín en 2013 y 2016, respectivamente.