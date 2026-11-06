Racing busca renacer: Ferré promete un equipo competitivo para 2027

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- A pocas horas de enfrentar a Barracas Central en su último partido del año, Racing Club atraviesa uno de sus períodos más difíciles. Actualmente, el equipo se encuentra fuera de los playoffs del torneo Clausura y no tiene asegurada su participación en competiciones internacionales para 2027.

En este contexto complicado y con el clima tenso en las gradas, Martín Ferré, vicepresidente de la institución de Avellaneda, ofreció declaraciones para evaluar el desempeño de la temporada y mirar hacia el futuro.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el directivo participó en el programa Corazón Académico, donde intentó brindar tranquilidad a los socios e hinchas de Racing. "Tuvimos un muy mal 2026, el balance es malo. Lo marca la tabla anual y no haber clasificado entre los ocho del Clausura. Con decisiones, búsquedas y reestructuración de las distintas áreas, se soluciona. Nosotros somos muy optimistas. En 2027 vamos a tener un equipo súper competitivo", afirmó.

La elección del futuro director técnico es considerada un aspecto fundamental para reestructurar el plantel. Aunque la dirigencia ha decidido mantener en reserva las negociaciones para evitar inconvenientes, Ferré destacó su importancia: "Dar el nombre hoy atentaría sobre su llegada; la decisión del técnico es lo principal para planificar el 2027".

En los pasillos del Cilindro se mencionan varios nombres con diferentes situaciones contractuales: Guillermo Barros Schelotto, cuyo vínculo con Vélez Sarsfield finaliza a fin de año; Nicolás Diez, que tiene contrato vigente con Argentinos Juniors hasta diciembre; y Mauricio Pellegrino, sondeado en las últimas semanas y actualmente al mando de Lanús.

La situación del hincha, el apoyo a Saja y el caso Espino han generado preocupación. Con el equipo en el 12° lugar de la Zona B y el 23° en la tabla anual, los silbidos y cánticos contra la gestión de Diego Milito se han hecho sentir. Ferré reconoció: "Los insultos de la gente generan tristeza. El mal momento es futbolístico, me hago cargo del mal año que tuvimos. Queremos que gane Racing porque es nuestra pasión".

El dirigente también respaldó a Sebastián Saja, encargado de la Secretaría Técnica, a pesar de las críticas por las recientes incorporaciones: "Hablo con Sebastián y nunca me comentó que fuera a renunciar. Hay un proceso natural con la llegada de jugadores, pero está claro que la evaluación no es buena para este último mercado".

Finalmente, se refirió a la posible salida de Alfonso Espino tras un incidente con hinchas después del clásico ante Independiente: "Se está negociando por la situación de Espino, cualquier cosa que pueda decir yo puede entorpecer eso. Ya todos sabemos la decisión que se tomó con el jugador", concluyó.