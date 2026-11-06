Colectividades celebra su 42ª edición con diez noches de gastronomía: "La fiesta creció mucho"

El Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades comenzará este viernes en el Parque Nacional a la Bandera, con diez noches de propuestas gastronómicas y culturales. La posibilidad de precipitaciones, en el contexto del fenómeno de El Niño, generó preocupación entre los organizadores, aunque hasta el momento no hay ninguna alerta meteorológica que obligue a modificar los planes.

“Está todo preparado como para poder iniciar Colectividades esta noche, con un grupo musical, con todas las banderas y el entusiasmo de siempre”, sostuvo Del Grosso en diálogo con Cadena 3 Rosario. La dirigente señaló que Defensa Civil, a cargo de Gonzalo Ratner, monitorea permanentemente las condiciones del tiempo y que la organización seguirá sus recomendaciones para definir eventuales cambios.

Qué pasará si llueve durante la fiesta

Uno de los puntos que llevó tranquilidad a las colectividades fue la posibilidad de recuperar las jornadas que eventualmente deban suspenderse por las precipitaciones. Según explicó Del Grosso, la Municipalidad, a través del Ente Turístico Rosario, propuso extender el encuentro uno o más días si las condiciones climáticas impiden su desarrollo.

“Si las colectividades perdían algún día por lluvia, por esta consecuencia de El Niño, se podía extender uno o más días la fiesta”, explicó. La presidenta reconoció que en algún momento se evaluó el riesgo de realizar el evento ante el pronóstico climático, pero que el acompañamiento municipal permitió tomar la decisión de seguir adelante.

Respecto de la apertura de este viernes, aclaró que no existe por ahora un horario límite establecido para resolver una eventual suspensión. La decisión dependerá de cómo evolucione el tiempo durante la jornada. También recomendó a los visitantes mantenerse informados a través de los medios de comunicación de Rosario ante cualquier modificación de último momento.

Una fiesta con nuevas propuestas

Del Grosso también destacó el crecimiento del encuentro, que este año tendrá nuevas incorporaciones gastronómicas. Entre ellas mencionó a Haití, que se suma con una propuesta culinaria propia, y a la colectividad lituana, que ofrecerá preparaciones dulces típicas de su país.

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La dirigente participa de la organización desde 1988 y destacó el trabajo colectivo que sostiene la celebración desde hace décadas. “La fiesta ha crecido mucho y tenemos un gran compromiso de trabajo junto a la Municipalidad para que todo esté ordenado, prolijo y seguro”, señaló. También remarcó el acompañamiento de los distintos equipos municipales a lo largo de las diferentes gestiones.

En un tramo más distendido de la entrevista, contó que su colectividad de origen es la italiana, de la región de Nápoles, aunque no tendrá un stand propio en esta edición. Consultada sobre sus comidas preferidas, eligió la paella, aunque también mencionó la lasaña y los kebabs. Entre risas, dejó una expectativa para estos días: “Me conformo con una bandeja de kibbe y un lasmalín.”

Entrevista de Alberto Lotuf.