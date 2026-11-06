Argentinos Juniors busca consagrarse campeón ante Huracán en un duelo clave del Clausura
El "Bicho" necesita una victoria y que Boca no sume frente a Defensa y Justicia para coronarse en la Liga.
FOTO: Argentinos Juniors quiere coronarse Campeón de Liga.
Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- Argentinos Juniors recibirá este sábado a Huracán, en un partido correspondiente a la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, donde tiene en juego el título de Campeón de Liga.
Este encuentro se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona, con inicio a las 17:30, y será transmitido en vivo por TNT Sports, mientras que la cobertura estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas. Pablo Dóvalo será el árbitro del partido, con Lucas Novelli como encargado del VAR.
Argentinos Juniors se encuentra ante una de sus citas más significativas en los últimos años, ya que tiene la oportunidad de consagrarse Campeón de Liga si finaliza primero en la tabla anual.
Para lograr este objetivo, el equipo deberá ganar su partido y depender de que Boca Juniors no sume puntos en su encuentro contra Defensa y Justicia. También existe la posibilidad de que ambos equipos triunfen, pero en ese caso, el "Bicho" tendría que vencer a Huracán por más de diez goles.
Si el resultado es un empate, la situación se complicaría para los de La Paternal, quienes tendrían que esperar que Boca pierda y que Rosario Central no logre ganar.
Huracán, por su parte, atraviesa un momento complicado, ya que ha sufrido cuatro derrotas consecutivas en sus últimos encuentros.
El equipo dirigido por Diego Martínez todavía tiene opciones de clasificar a los playoffs, pero para ello necesita ganar y esperar que Sarmiento o Independiente Rivadavia de Mendoza no obtengan victorias.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido:
Torneo Clausura - Zona B - fecha 16
Argentinos Juniors - Huracán
Estadio: Diego Alberto Maradona
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Lucas Novelli
Hora: 17:30. TV: TNT Sports
Formaciones:
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Erik Godoy, Mateo Mendoza, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez o Leandro Lescano; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Lectura rápida
¿Qué equipo juega hoy?
Argentinos Juniors se enfrenta a Huracán.
¿Dónde se juega el partido?
En el Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires.
¿A qué hora comienza el encuentro?
El partido está programado para las 17:30.
¿Qué necesita Argentinos Juniors para ser campeón?
Ganar su partido y que Boca no sume ante Defensa y Justicia.
¿Cómo llega Huracán al partido?
Huracán ha perdido sus últimos cuatro encuentros y busca revertir la situación.
[Fuente: Noticias Argentinas]