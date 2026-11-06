Argentinos Juniors busca consagrarse campeón ante Huracán en un duelo clave del Clausura

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- Argentinos Juniors recibirá este sábado a Huracán, en un partido correspondiente a la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, donde tiene en juego el título de Campeón de Liga.

Este encuentro se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona, con inicio a las 17:30, y será transmitido en vivo por TNT Sports, mientras que la cobertura estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas. Pablo Dóvalo será el árbitro del partido, con Lucas Novelli como encargado del VAR.

Argentinos Juniors se encuentra ante una de sus citas más significativas en los últimos años, ya que tiene la oportunidad de consagrarse Campeón de Liga si finaliza primero en la tabla anual.

Para lograr este objetivo, el equipo deberá ganar su partido y depender de que Boca Juniors no sume puntos en su encuentro contra Defensa y Justicia. También existe la posibilidad de que ambos equipos triunfen, pero en ese caso, el "Bicho" tendría que vencer a Huracán por más de diez goles.

Si el resultado es un empate, la situación se complicaría para los de La Paternal, quienes tendrían que esperar que Boca pierda y que Rosario Central no logre ganar.

Huracán, por su parte, atraviesa un momento complicado, ya que ha sufrido cuatro derrotas consecutivas en sus últimos encuentros.

El equipo dirigido por Diego Martínez todavía tiene opciones de clasificar a los playoffs, pero para ello necesita ganar y esperar que Sarmiento o Independiente Rivadavia de Mendoza no obtengan victorias.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido:

Torneo Clausura - Zona B - fecha 16

Argentinos Juniors - Huracán

Estadio: Diego Alberto Maradona

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Hora: 17:30. TV: TNT Sports

Formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Erik Godoy, Mateo Mendoza, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez o Leandro Lescano; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.