Bandas de Garaje: trabajo en equipo, división de roles y liderazgo, tres claves del programa ganador

Orgulloso por el logro, Isaías Castillo –docente de educación artística- declaró: “Realmente, hubo un esfuerzo muy grande por detrás. Muchos viernes de ensayos, un viernes de 12 horas de grabación, jornada completa, en donde los chicos ese día no tuvieron clases por estar en la grabación de las canciones. Hubo otros encuentros también para grabar el programa de radio. Se ha hecho mucho trabajo y todos han puesto su granito de arena para la realización del programa. Haber podido ganar frente a dos grandes competidores, que fueron las otras escuelas también, por supuesto, que hicieron un excelente trabajo, nos pone muy orgullosos. Era algo que podía llegar a pasar porque conozco el talento de los chicos, de Maristas, de Estudio Band, pero también sé que a nivel nacional hay muchos grandes talentos y había una competencia muy grande por supuesto. Así que para mí ha sido un orgullo, y los chicos no dan más de la alegría y de emoción de haber ganado”.

El profesor agregó: “Hubo un trabajo en equipo muy profundo para que salgan bien las cosas. También se trabajaron cuestiones como el liderazgo, la división de roles. Periodísticamente también han hecho un trabajo detrás, que es el armado del guion, de los momentos, la edición con programas de audio. Se han trabajado muchos temas y desde muchas aristas. Para ellos es un aprendizaje tal vez no tan consciente. Ellos han aprendido a manejar programas de audio, de grabación. Y no solamente programas, han aprendido a utilizar los micrófonos, a conocer cómo funcionan los cables y demás. Desde el más pequeño detalle hasta lo más complejo, ellos han sido partícipes necesarios para la realización del proyecto. Y yo creo que todo eso es un aprendizaje muy grande”.

Por último, Castillo contó: “La verdad es que los chicos que participaron de la locución de la radio, en general a todo el grupo les gustó y les pareció una experiencia muy linda. Pero esto de decir, 'yo profe quiero continuar haciendo por más que ya no esté la competencia', ha surgido en los locutores, en Valentino y en Ana, que les gustó el hecho de tener un micrófono y llevar la programación adelante y me dijeron que quieren seguir haciéndolo. En esos dos casos de los chicos que han sido los locutores, puedo decir que realmente despertó en ellos el entusiasmo o las ganas de aprender un poco más y de seguir cumpliendo ese rol por ahí de periodistas, aunque no lo sean, pero de aprender más al respecto”.

Entrega de premios

En los próximos días, Cadena 3 comenzará a entregar los equipos de radios digitales a los ganadores de la tercera edición de Sueños de Radio.

El 16 viajará a San Francisco para instalar el equipamiento en el Instituto “Hermanos Maristas”, que se adjudicó Bandas de Garaje.

El 17 irá a la localidad santafesina de San Lorenzo, para hacer lo propio en la Escuela San Carlos, que venció en la categoría Periodismo.

El 18, en Rosario, entregará la radio digital a la Escuela Mazza de Carlés, primera en Radioteatro.

El 25 instalará los equipos en el Colegio “República de Venezuela”, ganador de la categoría Folclore, en la localidad santiagueña de Herrera.

Y el 27 en Córdoba, entregará el premio al Colegio Zípoli, que se adjudicó Grupos Corales.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.