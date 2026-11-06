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El acusado de amenazar a Quinteros fue servidor urbano

En un CV a nombre del ahora acusado figuran que realizó esas tareas, además de haber sido peón de albañilería. Quedó internado tras sufrir un episodio epiléptico.

06/11/2026 | 11:52Redacción Cadena 3

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La detención del acusado de la amenaza se produjo el jueves a la noche. (Policía)

FOTO: La detención del acusado de la amenaza se produjo el jueves a la noche. (Policía)

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Juan Federico Por Juan Federico

Internado en el Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba, tras sufrir una crisis epiléptica, aparentemente, Lucio Joel Blanco se enfrentará a una imputación judicial cuando reciba el alta médica.

El fiscal de Cibercrimen de Córdoba, Franco Pilnik, lo acusa de haber amenazado al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el pasado miércoles, a través de un mensaje directo que envió en el chat de Facebook de la Policía de Córdoba.

En sólo 24 horas, los efectivos de azul llegaron a su casa de Villa Boedo. La pesquisa no presentó demasiadas dificultades: al mensaje enviado por Facebook lo envió con su propio usuario de Facebook, identificado con su nombre, apellido y foto.

Altas fuentes de la Plana Mayor de la Policía de Córdoba, que llevaron este mensaje el mismo miércoles a la Justicia provincial, contaron a Cadena 3 de qué se había tratado el mensaje.

"Quintero (sin s) hijo de mil p... madre que te parió. Ahora se vine (sic) tu noche nunca venga para villa Boedo porque tenemos franco tirado (sic) y te tamo esperando p... Te vamos a cubilla (sic) cuando venga con tu vanda (sic)".

Plagado de errores de ortografía y con palabras que los policías no terminaron de comprender, el mensaje estaba escrito sobre una fotografía en la que se veían dos armas de fuego junto a unas calabazas características de Halloween. 

Una búsqueda veloz de los peritos de la Policía Judicial permitió establecer que no era una foto original, sino que había sido tomada de otra publicación en redes sociales.

Pese a que la denuncia por las amenazas se había difundido pronto en la prensa, cuando la Policía llegó el jueves a la noche al domicilio de Blanco lo encontraron allí, en la manzana 24 de Villa Boedo. No se resistió y sólo alcanzó a decir que alguien le había robado el celular. 

En realidad, un teléfono que sería de él también fue secuestrado en el lugar.

No se hallaron armas de fuego.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Blanco, que nació en marzo de 1999 (tiene 27 años) ya tuvo causas penales anterior. Por amenazas, por robo calificado y otra investigación por estafas en Salta. 

Este último expediente nació dentro de la cárcel de Bouwer, donde Blanco habría integrado un call center tumbero que realizaba cuentos del tío por teléfono. Una de las víctimas era oriunda de Salta.

De acuerdo a un estudio socioambiental preliminar realizado en torno a Blanco, el joven sería adicto, algo que ahora la Justicia intentará corroborar.

En un CV que se analiza, Blanco indicó que supo trabajar como servidor urbano d la municipalidad de Córdoba. "Mantenimiento del orden y la limpieza de zonas de atención" y "Cumplimiento de los procedimientos y las políticas de la empresa", acotó en relación a su trabajo como servidor urbano.

Los investigadores policiales ahora están esperando una respuesta oficial de la Policía para establecer en qué período trabajó y si continuaba asignado a alguna función.

En ese mismo currículum, Blanco también apuntó, en su historia laboral, que había trabajado como ayudante de construcción, en el apoyo a los trabajos de limpieza final de obra y la preparación de los materiales y las herramientas necesarias para realizar la obra. O sea, un principiante dentro de cualquier cuadrilla.

En cuanto a qué puede haber detrás de la amenaza que mandó por Facebook, los investigadores son cautos al momento de analizar las motivaciones. Por ahora, no se ha detectado que junto a Blanco haya actuado alguna organización delictiva.

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