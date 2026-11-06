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Las plantas serpiente, el aliado ideal para tu oficina en casa

Las plantas serpiente no solo decoran, sino que también atraen buena suerte. Expertos sugieren su uso en oficinas en casa para mejorar el ambiente laboral.

06/11/2026 | 13:30Redacción Cadena 3

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Planta serpiente, un toque de suerte en tu oficina

FOTO: Planta serpiente, un toque de suerte en tu oficina

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Las plantas serpiente, conocidas científicamente como Sansevieria, se han convertido en una opción popular para quienes buscan no solo embellecer su espacio, sino también atraer buena suerte. Según la experta en plantas Cho, estas especies son especialmente recomendadas para oficinas en casa.

La Sansevieria es apreciada por su resistencia y facilidad de cuidado, lo que la hace ideal para quienes trabajan desde casa y pueden no tener mucho tiempo para dedicar al mantenimiento de plantas. Su capacidad para purificar el aire también contribuye a crear un ambiente más saludable y productivo.

Además, su presencia se asocia con un aumento en la concentración y la creatividad, factores clave para un entorno laboral exitoso. La combinación de estas características convierte a la planta serpiente en un elemento imprescindible para aquellos que buscan mejorar su espacio de trabajo.

Lectura rápida

¿Qué planta se recomienda para oficinas en casa?
La planta serpiente, o Sansevieria, es la recomendada.

¿Quién sugiere su uso?
La experta en plantas Cho sugiere su uso para atraer buena suerte.

¿Por qué son ideales para el hogar?
Son fáciles de cuidar y ayudan a purificar el aire.

¿Qué beneficios aportan?
Aumentan la concentración y la creatividad en el trabajo.

¿Cuál es su característica principal?
Son resistentes y requieren poco mantenimiento.

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