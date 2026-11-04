La polémica sobre los muebles de cocina: ¿son necesarios los gabinetes superiores?

En el ámbito del diseño de interiores, algunos elementos son considerados esenciales: los sillones en las salas de estar, los ventiladores en los baños y los gabinetes en las cocinas. Sin embargo, una reciente discusión ha surgido sobre la necesidad de los gabinetes superiores en la cocina, un tema que ha generado opiniones encontradas entre los profesionales del sector.

La diseñadora de interiores Lily Walters se convirtió en el centro de este debate tras compartir en su cuenta de Instagram un video de su propia renovación de cocina, donde optó por no incluir gabinetes superiores. En su publicación, Walters se cuestionó: "¿Están muriendo los gabinetes superiores? Esta semana, en 'cosas que estoy cuestionando como diseñadora', estoy cuestionando los gabinetes superiores".

Walters argumentó que las cocinas sin gabinetes superiores ofrecen una sensación de mayor amplitud y libertad. Según su perspectiva, la ausencia de estos muebles permite resaltar elementos de diseño como el azulejo o el salpicadero, creando momentos visuales impactantes en el espacio. Además, sostuvo que las cocinas sin gabinetes superiores suelen evitar esa sensación de saturación que a veces se experimenta en espacios más cerrados.

Este enfoque ha suscitado reacciones mixtas entre los usuarios de redes sociales. Algunos apoyaron la idea de que las cocinas sin gabinetes son más modernas y estéticamente agradables, mientras que otros defendieron la funcionalidad de los gabinetes superiores, destacando que son esenciales para el almacenamiento de utensilios y alimentos.

La controversia no solo se centra en la estética, sino también en la practicidad. Aquellos que abogan por los gabinetes superiores argumentan que proporcionan un espacio de almacenamiento vital en una cocina, especialmente en hogares donde el espacio es limitado. En contraste, los defensores de las cocinas abiertas enfatizan que el diseño debe priorizar la fluidez y la apertura del espacio, lo que a menudo se logra al eliminar los gabinetes superiores.

A medida que el debate continúa, muchos se preguntan si esta tendencia marcará un cambio significativo en la forma en que se diseñan las cocinas. La decisión de incluir o no gabinetes superiores parece depender en gran medida del estilo de vida y las preferencias personales de cada propietario.