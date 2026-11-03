Tareas esenciales de mantenimiento para el hogar antes de la llegada del invierno

Antes de colgar las decoraciones navideñas en el exterior, es fundamental realizar algunas tareas esenciales de mantenimiento invernal en el hogar. Expertos, incluidos algunos del Home Improvement Outdoor Lab del Good Housekeeping Institute, compartieron las tareas que es necesario completar antes de que la nieve y las temperaturas frías se instalen en la zona.

La razón por la que es recomendable no postergar estas tareas es clara: descuidar ciertos aspectos puede llevar a reparaciones costosas más adelante en la temporada o incluso en el futuro. Por ejemplo, si se detecta un problema con el calefactor o la caldera ahora, es probable que se pueda reparar antes de que sea realmente necesario. En cambio, si se avería en medio de enero, el costo por un servicio técnico el mismo día podría ser elevado.

Aunque las crisis en el hogar son difíciles de prever, tomar estas medidas ahora puede ayudar a evitar situaciones estresantes. Estas no son las únicas tareas de mantenimiento a tener en cuenta, pero son las más esenciales según los especialistas.

Una de las tareas más importantes es limpiar las canaletas. Las canaletas obstruidas con hojas y desechos pueden provocar una serie de problemas, incluidos techos con filtraciones y tableros de fascia en estado de descomposición. Además, pueden causar serios inconvenientes en el suelo debajo de ellas.