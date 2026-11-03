Supermartes en EE.UU: ventaja inicial para los demócratas en unas elecciones que prueban a Trump

FOTO: Estados Unidos vota en unas elecciones clave que ponen a prueba el poder de Donald Trump.

Los demócratas se encaminaban este martes a la noche a tomar el control del Senado y también de la Cámara de Representantes (equivalente a Diputados en Argentina), en el marco de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que complicarían los dos últimos años de mandato de Donald Trump.

En el Senado, los demócratas sumaban 45 escaños, cuando necesitaban 51 para tener mayoría propia, mientras que en la Cámara de Representantes alcanzaban 97, pero necesitan 218 para controlarla.

Estados Unidos celebró este martes sus elecciones de medio término, una jornada que pone a prueba el respaldo político a Donald Trump y define el equilibrio de fuerzas en el Congreso durante la segunda mitad de su mandato.

Los comicios determinan la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 bancas del Senado y las gobernaciones de 36 estados. La disputa funciona como un examen nacional para el presidente republicano, en un contexto atravesado por el malestar ante el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán.

Los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara baja y también mantienen expectativas de disputar la mayoría en el Senado, actualmente bajo dominio republicano por 53 a 47. Para controlar ambas cámaras, necesitan obtener una ganancia neta de tres bancas en Representantes y de cuatro en el Senado.

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Una campaña millonaria y una participación anticipada récord

La campaña electoral estuvo marcada por una inversión publicitaria superior a los 11.000 millones de dólares y una movilización anticipada de votantes que superó ampliamente los registros de las últimas elecciones legislativas.

Más de 59 millones de estadounidenses ya habían emitido su sufragio antes de este martes, entre votos presenciales anticipados y boletas enviadas por correo. La cifra supera el registro de 2022 y refleja una fuerte participación en varios de los estados donde se disputan bancas competitivas en el Senado.

En Ohio, algunos de los condados más poblados, como Franklin y Hamilton, registraban niveles de participación superiores a los de las últimas legislativas y cercanos a los de las presidenciales de 2024.

En Georgia, el secretario de Estado, Brad Raffensperger, estimó que alrededor de 1,4 millones de personas votarían durante la jornada, un volumen ligeramente superior al de hace dos años.

El récord de participación en unas elecciones de medio término se registró en 2018, cuando más de 120 millones de estadounidenses acudieron a las urnas. En 2022, la cifra descendió a unos 112 millones.

Las proyecciones anticipan una mayoría demócrata

Las estimaciones de Decision Desk HQ proyectan un escenario favorable para la oposición. Según sus previsiones, la Cámara de Representantes quedaría conformada por 241 demócratas y 194 republicanos.

En el Senado, las proyecciones anticipan una mayoría demócrata de 52 a 48, aunque varias contiendas permanecen abiertas y podrían definir el resultado final.

Entre los estados que concentran la atención aparecen Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Alaska, donde se desarrollan algunas de las disputas más competitivas.

La definición del control legislativo será determinante para los próximos dos años de gobierno de Trump. Si los republicanos pierden alguna de las cámaras, el mandatario tendrá mayores dificultades para avanzar con sus iniciativas y deberá negociar con una oposición fortalecida.

Trump pidió el voto para un candidato republicano en Nueva York

El presidente siguió de cerca la jornada electoral y utilizó sus redes sociales para respaldar a candidatos de su partido. En particular, puso el foco en Nueva York y pidió a los votantes que acompañen al congresista republicano Mike Lawler, quien busca conservar su banca en la Cámara de Representantes.

“Hoy, los ojos del país están puestos nuevamente en Nueva York”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario destacó el respaldo de Lawler a la comunidad judía de Monsey y sus alrededores, su postura contra el antisemitismo, la defensa de la libertad religiosa y su apoyo a la elección de escuelas.

Además, recordó el respaldo que recibió en esa zona durante las presidenciales de 2024 y convocó a los votantes a movilizarse nuevamente por el Partido Republicano. “Cada voto cuenta”, expresó.

También se eligen gobernadores en 36 estados

Además de la renovación del Congreso, los estadounidenses eligen gobernadores en 36 estados y tres territorios. La disputa también representa una oportunidad para medir el equilibrio de fuerzas entre republicanos y demócratas en los gobiernos estatales.

Actualmente, los republicanos controlan 26 gobernaciones y los demócratas 24. Si la oposición consigue una ganancia neta de al menos dos estados, podría volver a tener la mayoría de las gobernaciones por primera vez desde 2010.

Entre las campañas que concentran la atención aparece la de Georgia, donde la demócrata Keisha Lance Bottoms busca convertirse en la primera mujer negra elegida gobernadora en Estados Unidos.

En Ohio, en tanto, la contienda entre el republicano Vivek Ramaswamy y la demócrata Amy Acton estuvo atravesada por cruces y anuncios de campaña que generaron controversia.

Problemas técnicos y demoras en algunos centros de votación

La jornada también estuvo marcada por inconvenientes en distintos puntos del país. En Mississippi se denunciaron fallas en máquinas electrónicas, demoras en la apertura de establecimientos y falta de boletas impresas.

El Mississippi Voters Action Fund recibió reportes de irregularidades en los condados de Jackson, Hinds y DeSoto. En algunos centros, los votantes debieron esperar hasta que llegaran nuevas papeletas. También hubo dificultades con los equipos electrónicos y con la verificación de la inscripción en el padrón.

En Pensilvania, las autoridades del condado de Chester dispusieron una extensión de 30 minutos para votar en tres centros que comenzaron a funcionar con retraso por problemas durante la instalación de los equipos. La medida fue autorizada por un tribunal y permitió sufragar hasta las 20.30, hora del Este. Quienes llegaron después del horario habitual de cierre debieron utilizar boletas provisionales.

También se registraron problemas en el condado de Westchester, Nueva York, durante el recuento. Según la Junta Electoral estatal, una actualización del software de las máquinas no fue incorporada a tiempo después de que se modificara una contienda local. Esto impidió que los equipos reconocieran correctamente las boletas emitidas.

Las autoridades trabajaban para restablecer el funcionamiento de los dispositivos y garantizar el recuento mediante los procedimientos de emergencia. El presidente ejecutivo del condado, Ken Jenkins, anunció una investigación bipartidista sobre lo ocurrido y calificó la situación como un “desastre”.

Wall Street cerró con resultados dispares

En paralelo a la jornada electoral, los principales índices de Wall Street finalizaron el martes con resultados mixtos. Los inversores siguieron de cerca el desarrollo de los comicios y sus posibles consecuencias sobre el rumbo político y económico de Estados Unidos.

El Nasdaq encabezó las subas, con un avance del 0,83%, seguido por el S&P 500, que ganó un 0,36%. En cambio, el Dow Jones retrocedió un 0,38%.

La atención de los mercados está puesta en el resultado legislativo y en la posibilidad de que un cambio en el control del Congreso modifique las perspectivas de la política económica de la administración Trump.

La aceptación de los resultados, otro foco de atención

Más allá de la disputa por las bancas, uno de los principales interrogantes de la jornada está relacionado con la aceptación de los resultados electorales.

Trump volvió a cuestionar, sin presentar pruebas, la integridad de procesos electorales anteriores, lo que reavivó las preocupaciones sobre eventuales impugnaciones o cuestionamientos al escrutinio.

Con una participación anticipada superior a los 59 millones de personas y una competencia abierta en varios estados clave, el resultado definirá no solo el futuro inmediato del Congreso, sino también el margen de maniobra política de Trump para la segunda mitad de su mandato.

Algunos candidatos

Por la gobernación de Nueva York competirá la actual mandataria, Kathy Hochul, frente a Bruce Blakeman (Republicano, ejecutivo del condado de Nassau).

Por un escaño como senador de Michigan compiten Abdul El-Sayed (Demócrata) y Mike Rogers (Republicano).

En Florida se miden para congresistas María Elvira Salazar (Republicana) con Elliott Rodríguez (Demócrata), en tanto que en Iowa lo hacen Mariannette Miller-Meeks (Republicana) versus Christina Bohannan.

Joe Mitchell (Republicano), Lindsay James (Demócrata), Rick Stewart (Libertario) y Dave Bushaw (Independiente), según el distrito 1 o el 2.

Las actuales mayorías republicanas son de 218 frente a 214 en la Cámara Baja y de 53 frente a 47 en la Cámara Alta y los sondeos apuntan a mejores perspectivas demócratas en la Cámara de Representantes, mientras que la disputa por el Senado aparecía como incierta.

Hernán Funes, enviado especial.