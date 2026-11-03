Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 3 de noviembre.

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El sorteo número 13075 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 3 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9190, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9190

2° 3036

3° 4377

4° 2505

5° 7569

6° 2017

7° 7575

8° 2592

9° 7843

10° 6634

11° 2943

12° 2147

13° 4450

14° 8504

15° 9591

16° 2075

17° 4774

18° 3129

19° 4187

20° 4554