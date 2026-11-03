Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 3 de noviembre.
El sorteo número 13075 de la Quiniela Turista se realizó el martes 3 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9190, interpretado como "A primera (El Miedo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13075 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 3 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9190, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9190
2° 3036
3° 4377
4° 2505
5° 7569
6° 2017
7° 7575
8° 2592
9° 7843
10° 6634
11° 2943
12° 2147
13° 4450
14° 8504
15° 9591
16° 2075
17° 4774
18° 3129
19° 4187
20° 4554
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13075 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 3 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9190.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Miedo)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 9190, 3036, 4377, entre otros.