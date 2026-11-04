Rubén Forestello dejó de ser el director técnico de Estudiantes de Río Cuarto

FOTO: "El Yagui" Forestello termina su ciclo en Estudiantes de Río Cuarto.

Rubén Darío “Yagui” Forestello dejará de ser el director técnico de Estudiantes de Río Cuarto. La institución del sur provincial confirmó que la decisión se tomó de común acuerdo y que este jueves 5 de noviembre será el último entrenamiento del entrenador al frente del plantel profesional.

A través de un comunicado, el club informó que la salida se resolvió en un marco de diálogo y respeto mutuo entre ambas partes.

Además, agradeció a Forestello y a los integrantes de su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante su paso por la institución.

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?????????? ???? ???????????? - ???????????????????? ?????????????? Rubén Darío Forestello dejará de ser el director técnico de Estudiantes de Río Cuarto La Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto informa que Rubén Darío “Yagui” Forestello dejará de ser el director técnico del plantel profesional a partir de este jueves 5 de noviembre, día en que conducirá su última práctica con el plantel. La decisión se resolvió de muy buen acuerdo entre ambas partes, en un marco de diálogo y respeto mutuo. Desde la institución agradecemos a Yagui y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante su paso por el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene. Para la última fecha del torneo, ante Rosario Central, el equipo estará dirigido por Gerardo Acuña y su cuerpo técnico. Seguimos juntos, con el mismo sentido de pertenencia y el apoyo de siempre de nuestra gente. ¡Vamos Estudiantes! Departamento de Prensa y Comunicación Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) November 4, 2026

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Para la última fecha del torneo, en la que Estudiantes enfrentará a Rosario Central, el equipo será dirigido por Gerardo Acuña y su cuerpo técnico.

De esta manera, el conjunto de Río Cuarto, que ya está descendido, afrontará el cierre de la competencia con un nuevo entrenador al frente del plantel.