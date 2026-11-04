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Rubén Forestello dejó de ser el director técnico de Estudiantes de Río Cuarto

El club informó que la salida del “Yagui” se resolvió de común acuerdo. Este jueves dirigirá su última práctica y Gerardo Acuña estará al frente del equipo en la última fecha del torneo ante Central.

04/11/2026 | 13:40Redacción Cadena 3

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FOTO: "El Yagui" Forestello termina su ciclo en Estudiantes de Río Cuarto.

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Rubén Darío “Yagui” Forestello dejará de ser el director técnico de Estudiantes de Río Cuarto. La institución del sur provincial confirmó que la decisión se tomó de común acuerdo y que este jueves 5 de noviembre será el último entrenamiento del entrenador al frente del plantel profesional.

A través de un comunicado, el club informó que la salida se resolvió en un marco de diálogo y respeto mutuo entre ambas partes.

Además, agradeció a Forestello y a los integrantes de su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante su paso por la institución.

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Para la última fecha del torneo, en la que Estudiantes enfrentará a Rosario Central, el equipo será dirigido por Gerardo Acuña y su cuerpo técnico.

De esta manera, el conjunto de Río Cuarto, que ya está descendido, afrontará el cierre de la competencia con un nuevo entrenador al frente del plantel.

Lectura rápida

¿Quién dejará de ser el director técnico de Estudiantes de Río Cuarto?
Rubén Darío “Yagui” Forestello dejará su cargo.

¿Cuándo será el último entrenamiento de Forestello?
El último entrenamiento será el jueves 5 de noviembre.

¿Cómo se resolvió la salida de Forestello?
La salida se resolvió en un marco de diálogo y respeto mutuo.

¿Quién dirigirá al equipo en la última fecha del torneo?
Gerardo Acuña y su cuerpo técnico dirigirán al equipo.

¿A quién se enfrentará Estudiantes en la última fecha?
Estudiantes enfrentará a Rosario Central.

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