MasterChef Celebrity arrasó en rating con su gala de eliminación del 3 de noviembre

FOTO: Rating: cuánto midió la gala de eliminación de MasterChef Celebrity del martes 3 de noviembre

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El canal Telefe se destacó nuevamente en el rating de la televisión abierta gracias a la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity, que se coronó como el programa más visto de la noche. En esta intensa entrega, el actor Diego Ramos fue el eliminado tras no lograr sobresalir en la competencia.

La gala no solo fue crucial para los participantes, sino que también contó con la presencia del reconocido mánager Guillermo Coppola, quien compartió anécdotas divertidas y promocionó el estreno de su serie autobiográfica.

Según datos de Kantar IBOPE, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el programa conducido por Wanda Nara alcanzó picos de 13,1 puntos de rating, marcando la mayor cantidad de encendidos nocturnos del martes, en un momento clave con la eliminación de uno de los participantes más queridos.

Desde su lanzamiento, el reality ha mantenido un rating mínimo de 9,4 puntos, con un crecimiento constante a lo largo de la emisión. A las 22:15, el programa ya había superado los 10 puntos, y alrededor de las 22:24, el rating alcanzó los 11 puntos.

El pico más alto se registró cerca de las 23:00, cuando los participantes se encontraban en plena preparación de sus platos. La consigna de la noche fue la elaboración del plato perfecto de ñoquis con salsa a elección.

Luego de la degustación, los participantes con los peores platos fueron Grego Rossello, Diego Ramos y Hernán de Mala Fama, siendo finalmente Ramos quien se despidió de la competencia.

¿Cómo le fue a la competencia?

En comparación, El Trece se posicionó muy por debajo con su programa Otro día perdido, que registró un rating de entre 4,3 y 4,4 puntos. El tercer puesto estuvo disputado entre El Nueve y América TV, ambos con 1,3 puntos, mientras que TV Pública cerró la lista con 0,5 puntos.