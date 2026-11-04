Reacciones en Irán tras elecciones de EE.UU.: un rechazo claro a la guerra de Trump

FOTO: Funcionarios en Irán dicen que las elecciones en EEUU mostraron el rechazo a guerra de Trump

Funcionarios iraníes celebraron el miércoles el rechazo de los votantes de Estados Unidos al Partido Republicano y al presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato. La región observa atentamente cómo los resultados podrían influir en el conflicto con Irán.

Las preocupaciones sobre los efectos de la guerra, especialmente la frustración por el aumento de precios del combustible y otros bienes en Estados Unidos, ayudaron a los demócratas a obtener el control de ambas cámaras del Congreso en la votación del martes. "Por conciencia o por el costo de vida, los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y respaldamos este mensaje", afirmó en X Mohammad Bagher Qalibaf, principal negociador de Irán y presidente del Parlamento.

La región en general ha estado en vilo ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude operaciones militares a gran escala contra Irán, algo que no sucede desde hace casi dos meses. Las conversaciones continúan para evitar el reinicio de los combates, mientras otros aliados de Estados Unidos instan a no retomar acciones militares en una guerra que ya dura más de ocho meses, afectando la economía mundial y devastando a Irán.

Según informes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha presionado para más ataques, mientras Trump ha alternado entre amenazas de ataques significativos y la búsqueda de un acuerdo. A pesar de los acuerdos de alto el fuego y los esfuerzos diplomáticos, los enfrentamientos militares persisten en el sur de Irán y alrededor del estrecho de Ormuz, lo que genera preocupaciones sobre un posible regreso a combates a gran escala.

El líder supremo de Irán afirmó que quienes piensan que los cambios políticos en Estados Unidos pueden alterar su enemistad hacia la República Islámica están "gravemente equivocados". En una carta publicada en redes sociales, el ayatolá Mojtaba Jamenei expresó: "Si hay quienes tienen la esperanza de un cambio de conducta por parte de América, están gravemente equivocados".

Las elecciones de mitad de mandato se celebraron después de que Estados Unidos realizó un ataque limitado contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, lo que generó dudas sobre el futuro. Medios estatales iraníes informaron sobre explosiones en las islas Qeshm y Hengam, así como cerca de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, sin que las autoridades identificaran los lugares específicos ni el alcance de los daños.

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, ha sido escenario de repetidos incidentes relacionados con la navegación comercial. Irán ha restringido el tránsito por esta vía desde el inicio del conflicto, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Ali Nikzad, vicepresidente del Parlamento iraní, vinculó las derrotas electorales republicanas con la política de Washington hacia Irán. En declaraciones a los legisladores, afirmó que las sanciones estadounidenses no han logrado quebrantar la economía iraní ni rendir a su pueblo. "Los esfuerzos del enemigo por derribar la economía de Irán han fracasado una y otra vez", dijo.

El miércoles, Irán conmemoró el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, con miles de personas desfilando por la capital. Los manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos e Israel y corearon "Muerte a América" y "Muerte a Israel". Efigies de Trump y Netanyahu fueron exhibidas, junto con caricaturas de ambos líderes.

El alcalde de Teherán, Alireza Zakani, declaró que Estados Unidos e Israel habían sufrido una derrota decisiva, incluso en las elecciones de mitad de mandato. "Esta derrota es el resultado de la firmeza y fortaleza de la nación iraní", expresó.

El jefe del poder judicial iraní, Gholam Hossein Mohseni Ejehi, vinculó los resultados electorales con la guerra y el aniversario de la crisis de los rehenes, afirmando que "Trump fracasó tanto en la guerra como en la política. Sin duda le infligiremos aún más derrotas".

Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han estado en guerra contra Irán, alterando los mercados energéticos globales y el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Las negociaciones continúan, mientras Israel y aliados presionan a Trump.

El vicepresidente estadounidense JD Vance comentó que se siente optimista respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado. Miles de tropas de Estados Unidos permanecen en aguas frente a Irán, manteniendo un bloqueo naval. Un portaaviones y más tropas están en camino a Oriente Medio.

Netanyahu ha presionado para una nueva oleada de ataques contra Irán tras las elecciones en Estados Unidos, según funcionarios regionales. Los esfuerzos diplomáticos avanzan, buscando un marco donde Irán detenga sus ataques a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense.