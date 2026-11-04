Crisis en Ueno Bank: detención del fundador agrava la situación política en Paraguay

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) – La crisis de Ueno Bank ha generado un nuevo desafío político para el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador y mayor accionista de la entidad, fue detenido tras entregarse a la Policía, mientras la oposición ha anunciado su intención de impulsar un juicio político contra el mandatario.

El Banco Central del Paraguay (BCP) comenzó el proceso de resolución de Ueno el 2 de noviembre, al detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo requerido. El organismo regulador presentó una denuncia penal contra los directivos del banco y la Fiscalía ha ordenado detenciones en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos.

Vázquez Villasanti, presidente del Grupo Vázquez y vicepresidente primero de Ueno, se presentó ante la Policía el martes 3, tras la orden de captura en su contra. El Grupo Vázquez es el principal accionista de Ueno, con la participación adicional de OTP Bank en la estructura societaria. Otros directivos también fueron detenidos y se presentaron ante la Fiscalía para declarar.

La investigación incluyó un allanamiento en la vivienda de Vázquez Villasanti, donde se hallaron siete vehículos, algunos de ellos de alta gama, así como documentos importantes. Estos vehículos han quedado bajo custodia fiscal; la Policía reportó que no se encontraron computadoras ni cajas fuertes en la propiedad.

La crisis ha desatado una contienda política. Senadores de la oposición han anunciado su intención de promover un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), exigió al mandatario la implementación de medidas urgentes para proteger a los ahorristas y llevar a cabo una investigación sobre las responsabilidades en esta situación.

Peña mantuvo una relación comercial con el Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, un vínculo que ha vuelto a ser tema de debate tras la intervención de Ueno y las inquietudes sobre los fondos públicos depositados en el banco. A pesar de que el oficialismo cuenta con mayoría en el Congreso, la declaración de la oposición abre un nuevo escenario político, aunque no garantiza que el juicio político avance.