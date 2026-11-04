Trump minimiza el riesgo de un juicio político tras la victoria demócrata en el Congreso

Buenos Aires, 4 noviembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el miércoles que no le inquieta "ni un poquito" la posibilidad de que los demócratas en el Congreso intenten iniciar un nuevo proceso de destitución, tras las elecciones de medio término del martes en las que el Partido Republicano sufrió una derrota significativa.

"Creo que, si hicieran eso, destruirían al Partido Demócrata. Un proceso de destitución sin motivo alguno. ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene más éxito ahora que en cualquier otro momento de su historia", afirmó Trump a los periodistas en el salón de baile de la Casa Blanca, según reportó la cadena CNN y conoció la Agencia Noticias Argentinas.

Las expectativas sobre un posible juicio político han crecido tras la victoria de los demócratas, que lograron arrebatar a los republicanos las dos cámaras del Congreso en una contundente victoria, obteniendo importantes avances incluso en estados que tradicionalmente han sido bastiones del partido de Trump.

Durante su primer mandato, Trump fue sometido a juicio político por primera vez en 2019, aunque no fue destituido. La Cámara de Representantes aprobó dos artículos de juicio político contra él: abuso de poder y obstrucción del Congreso. Sin embargo, en febrero de 2020, el Senado votó a favor de absolverlo de ambos cargos.

En este contexto, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, indicó que someter al presidente a un juicio político (impeachment) no es una prioridad fundamental para su partido después de haber conseguido una amplia mayoría en las elecciones intermedias.

Jeffries declaró a CNN que aún no ha tenido noticias de Trump y que "ni un solo miembro del grupo parlamentario demócrata de la Cámara" ha hablado con él sobre un posible juicio político.

"Nos hemos centrado incansablemente en la asequibilidad y en la rendición de cuentas, ya que la Cámara de Representantes es una rama del gobierno independiente y con la misma jerarquía que las otras. Somos conscientes de que no trabajamos para Donald Trump, ni para J. D. Vance, ni para la Corte Suprema. Trabajamos para el pueblo estadounidense", enfatizó.

Por otra parte, Trump respaldó, aunque con matices, la valoración del vicepresidente J. D. Vance sobre que la guerra con Irán fue la razón detrás de la derrota republicana en las elecciones intermedias.

"Creo que es, en gran medida, cierto, porque a corto plazo provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina", comentó Trump.

"Al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", agregó.

En una extensa publicación en redes sociales, Vance había afirmado que la "verdadera razón por la que perdimos es evidente para casi todo el mundo", señalando la guerra con Irán como la causa de las significativas derrotas del Partido Republicano.

El miércoles, Trump aceptó el desafío y respondió con un "sí" rotundo cuando le preguntaron si la guerra había valido la pena.

"Sí, lo creo. Es decir, bueno, no queda otra opción", afirmó.

Trump dice que la Casa Blanca no intervendrá en la contienda por el liderazgo de la minoría republicana en la Cámara de Representantes

Trump elogió al presidente saliente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, incluso cuando algunos miembros del Partido Republicano han expresado su descontento con él tras la derrota en las elecciones intermedias. Sin embargo, afirmó que no tiene intención de involucrarse en la contienda por el puesto de líder de la minoría.

"El presidente de la Cámara estuvo fantástico", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Al ser consultado sobre quién sustituirá a Johnson como líder de los republicanos en la Cámara, Trump afirmó: "Nos mantendremos al margen".

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, ha anunciado su intención de postularse como líder de la minoría; por su parte, CNN ha informado que el congresista Steve Scalise también lo hará. Trump elogió a quienes trabajaron bajo las órdenes de Johnson y ahora compiten por el cargo.

"Las personas que trabajaron con él fueron fantásticas. Todas son buenas personas. Supongo que, por ahora, hay dos candidatos, ¿verdad?", concluyó Trump.